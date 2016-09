Marcelino prepara su defensa

Los nervios se apoderan de todos los clubes que llegan con su objetivo clasificatorio en juego a la última semana de campeonato. Aficionados, dirigentes y jugadores ven tambalearse el balance final de una temporada en noventa minutos y se multiplican las suspicacias, que impulsan a encontrar a un culpable ajeno cuando el desenlace no es satisfactorio para sus intereses.

El presidente del Rayo Vallecano, Martín-Presa, lo fijó desde hace meses en Marcelino García Toral, cuya honradez deportiva fue puesta en tela de juicio el pasado miércoles por el máximo mandatario del Villarreal, Fernando Roig. Ataques de los que el entrenador asturiano se defenderá esta semana con una rueda de prensa en la que ofrecerá su versión de todo lo acontecido desde el término de la pasada campaña.

En una profesión en la que abundan las respuestas evasivas delante del micrófono, donde escasea la plena sinceridad, Marcelino fue preso de su franqueza. «Me gustaría que el Sporting no descendiera», expresó tras la derrota ante el Deportivo, justo antes de afirmar que acudiría la última jornada a El Molinón con la intención de competir. Su pasado rojiblanco disparó las especulaciones en los rivales del conjunto gijonés por eludir el descenso.

Raúl Martín-Presa Presidente del Rayo Vallecano Fernando Roig Presidente del Villarreal Paco Jémez Entrenador del Granada Juan Eduardo Esnáider Entrenador del Getafe «El Villarreal no tiene nada que ver, Marcelino es como el piloto que se cuela en un avión de Lufthansa y lo tira» «No puedo permitir que hubiese gente que quisiese dirigir al club de forma paralela» «Con esas declaraciones de Marcelino, ya se han puesto todos los ojos en ese partido» «Soy el principal responsable de esta situación, pero estará contento Marcelino»

Los dardos del entonces entrenador del Rayo Vallecano Paco Jémez hacia el de Careñes, al que acusaba de haber puesto «todos los ojos en ese partido» con sus declaraciones, fueron replicados por Marcelino en la previa del último choque liguero. «¿Queréis que os diga que quiero que baje el Sporting? Pues no lo voy a decir, porque es mi sentimiento», indicó el maliayo, que no se escondió y contraatacó ante sus detractores. «Que me expliquen a mí esos 'filósofos' que con mis declaraciones hice mal a la competición», concluyó.

La derrota del Villarreal en Gijón, con un once inicial similar al que Marcelino había puesto en liza un fin de semana antes frente al Deportivo y en la trigesimotercera jornada en Vallecas, disparó las vehementes críticas del presidente rayista, Raúl Martín -Presa. «El Villarreal no ha competido. Desde el primer minuto se ha visto que no ha sido un partido de fútbol», espetó el máximo mandatario del club madrileño, que esta semana ha ido un paso más allá con unas surrealista comparación al calor de las polémicas declaraciones de Fernando Roig, presidente del Villarreal, que se refirió a la salida del técnico asturiano como «un problema de honradez deportiva dentro del club».

Las palabras de Roig, que despidió al asturiano casi tres meses después del choque en Gijón y a seis días de la trascendental previa de la Liga de Campeones ante el Mónaco, han provocado la apertura de una investigación por parte de la Liga de Fútbol Profesional. El presidente del Villarreal avivó una polémica a la que había dado pábulo un mensaje en una red social de la esposa del técnico maliayo, en el que afirmaba marcharse de Asturias «con el trabajo hecho».

«Hubo una planificación con premeditación. Luego su mujer hizo una confesión de los actos», expuso Martín-Presa en el programa 'Punto Pelota', en el que insinuó que el maliayo medió para que el cedido Baptistao, que remató al poste en El Molinón, no fuese adquirido por el club castellonense, cuando las estadísticas reflejan que el brasileño solo disputó doce encuentros desde el inicio a lo largo de la pasada temporada.