Dudas y reproches para la búsqueda de un patrocinador para El Molinón

Las palabras de Javier Fernández sobre la posibilidad de buscar un patrocinador para poner nombre al estadio gijonés han sido recibidas con dudas y reproches a partes iguales. La afición asiste dividida al debate, mientras que la oposición municipal rechaza la iniciativa a la espera de que se manifieste con más datos el equipo de gobierno.

El club, de momento, percibe que se ha magnificado la cuestión. Entiende que la obligación de la entidad es buscar recursos adicionales para competir en igualdad de condiciones con otros equipos. En todo caso, recuerdan fuentes consultadas, se trata de trasladar al Ayuntamiento -propietario del campo- las ofertas que reciban para poner un apellido al estadio. Precisan desde el seno de la entidad rojiblanca que, en ningún caso, se trata de despojar el nombre de El Molinón al campo, sino de buscar una empresa "seria" que acompañará en la denominación del estadio.

Tu Fe Nunca Decaiga se muestra contrario a cualquier movimiento en este sentido y propone incluso la declaración del estadio Bien de Interés Cultural (BIC) como vía para protegerlo, dicen sus responsables, de la especulación. "El Molinón es patrimonio cultural de Gijón, de Asturias, de España y el fútbol mundial", aseguran en una nota.

Las dos federaciones que aglutinan a las peñas rojiblancas tienen dos puntos de vista diferentes sobre la discusión. La Federación de Peñas, a través de su presidente, Jorge Guerrero, considera que es una medida "antipopular", Unipes pide recapacitar sobre el fondo de la propuesta.

Su presidente, Víctor Sánchez, cree que se trata de una medida que responde a los tiempos y no se puede descartar. "Son ingresos buenos para el club y si queremos competir en la Liga de las estrellas no se pueden rechazar", recuerda el presidente de un colectivo que habitualmente había sido muy beligerante con la gestión realizada desde el club. Después de escuchar las explicaciones del consejo, Sánchez no ve con malos ojos "siempre que el nombre de El Molinón no desaparezca".

En lo que respecta a la clase política, los dos principales grupos, Foro y PSOE, se expresaron con cautela hasta tener más información acerca de la iniciativa. Fernando Couto, portavoz del ejecutivo local, afirmó que no ha hablado con el Sporting y hasta que no tenga más datos no podrán pronunciarse con más detalle.

El resto de partido del arco municipal censuró cualquier posibilidad de que se venda el nombre del estadio, aunque sea compartido con El Molinón. "No se puede ceder una propiedad municipal para engrosar la cuenta de los dueños del Sporting", critica Mario Suárez, de Xixón Si Puede. Las mismas reticencias tienen otros grupos como el PP, IU o Ciudadanos que insiste en que corresponde al Consistorio decidir qué hacer con el nombre. "La polémica es un poco esteril", reflexiona Juan Carlos Fernández Sarasola.

El planteamiento esbozado por el presidente del Sporting durante una entrevista radiofónica no es inusual en el fútbol actual. En España, clubes como el Espnayol o el Mallorca han vendido la denominación de sus estadios para paliar su delicada situación económica. Esa es la misma razón que estuvo detrás de la iniciativa de Osasuna de poner al Sadar el nombre de Reyno de Navarra. El Gobierno Foral le compensó entonces con un millón de euros.

En Alemania o Inglaterra está mucho más extendida esta práctica. Los campos del Arsenal o Bayern de Munich, por citar solo dos ejemplos, tienen el nombre de firmas comerciales.