El Sporting ingresaría casi dos millones por poner un apellido comercial a El Molinón

El Sporting estima que poner un apellido comercial a El Molinón podría suponer para el club unos ingresos anuales entre el millón y medio y los dos millones de euros. En todo caso, desde la entidad insisten en que la propuesta para cambiar la denominación del estadio gijonés se encuentra en estudio y todavía no hay ninguna oferta firme para trasladar al Ayuntamiento, propietario del campo y a quien corresponde la última palabra.

Javier Fernández esbozó, el pasado lunes en una entrevista radiofónica, una idea que está en la cabeza del consejo desde hace seis meses. Estabilizada la economía del club y apuntalada la parcela deportiva para esta campaña, el Sporting se ha lanzado a la búsqueda de recursos extraordinarios, exprimiendo así el tirón que supone jugar en la máxima categoría.

Es habitual que lleguen a Mareo diferentes propuestas publicitarias, tanto para el estadio como para lucir en la camiseta. El Sporting se ha convertido en un escaparate atractivo y hay muchas firmas, sobre todo del mercado asiático, interesadas en aprovecharse del impacto mediático de un club de fútbol español. Empresas de intermediación son las que sondean a los clubes para conocer su disposición a dar el paso y seguir así el ejemplo de otros clubes internacionales, tentados por importantes sumas de dinero.

A través de esta vía, el Sporting conoció el interés de una empresa para poner su nombre al estadio gijonés, compartiendo espacio con El Molinón. Es importante esta precisión, advierten desde el club, ya que en ningún momento se ha abordado la posibilidad de desterrar el nombre que ha acompañado al campo más antiguo del fútbol profesional.

El planteamiento está muy verde y todavía en la entidad no conocen, aseguran, ni tan siquiera la identidad de la firma que se postula para publicitarse en Gijón. En todo caso, cuando llegue el momento de abordar cualquier negociación, el contrato para la cesión del nombre del estadio tendría como mínimo una vigencia de cinco años, lo que permitiría al Sporting acceder a unos ingresos cercanos a los diez millones de euros.

En el seno del consejo creen que el rechazo que solo la propuesta ha suscitado en algunos sectores es un tanto prematuro. Javier Martínez, vicepresidente de la entidad, asegura que el club hace su labor buscando recursos atípicos, nada diferente a las iniciativas que adoptan otros equipos con los que tienen que competir cada año.

En declaraciones realizadas a la Cadena Cope, el consejero rojiblanco precisó que todo lo que sean ingresos adicionales «son bien recibidos». Eso sí, advierte de que no vale cualquier marca o empresa. «Tiene que estar acorde con los valores que representa el Sporting y la ciudad», explica.

El planteamiento efectuado desde el consejo no ha tenido una buena acogida. Si bien, como recuerda Martínez, no han tenido oportunidad de «medir el cabreo» de un sector de la afición, entiende que el Sporting no ha hecho nada inusual. El club, precisa, tendrá en cuenta el dictamen de la grada, pero también pide que se cuantifiquen las consecuencias negativas que tendría para la entidad renunciar a unos ingresos de esta magnitud. «Hay que pensar -profundizó- sobre las limitaciones que supondría para nosotros rechazar una propuesta así».

Existe el convencimiento en la entidad de que todos los ingresos atípicos y relacionados con la imagen y publicidad que puedan acaparar permitirán al club manejarse por la senda del crecimiento emprendida después de que se consiguiera en el campo el ascenso a Primera. Cuanto más dinero obtengan por esta vía más margen tendrá el director deportivo para confeccionar un plantel competitivo, una máxima a la que hace tiempo se aferran otros clubes de la máxima categoría.

La Liga de Fútbol Profesional no ve con malos ojos este tipo de movimientos comerciales. Todo lo contrario. El sueño de Javier Tebas es seguir en la misma senda iniciada hacia la meta para conseguir la máxima internalización posible de la competición doméstica. Otra cosa diferente es lo que piensan muchos aficionados, que consideran innegociable poner un apellido a El Molinón, o el Ayuntamiento, propietario del estadio y quien tendrá la última palabra para convertir en realidad lo que hoy todavía es un proyecto en ciernes.