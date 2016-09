El «problema» de Abelardo

«Estas decisiones son bienvenidas». Así se refirió Abelardo Fernández al «problema» que tiene para encarar el regreso de la competición doméstica, puesto que, por primera vez esta temporada, cuenta con la totalidad de la plantilla, 24 futbolistas, para jugar mañana ante el Leganés en El Molinón.

¿A qué entrenador no le gustaría disponer de todos su futbolistas para encarar un partido de fútbol? Pues en esa tesitura se encuentra el 'Pitu' en el que será el tercer partido de la campaña para los rojiblancos y la pizarra del preparador comienza a echar humo ante la diversidad de alineaciones y esquemas tácticos que se pueden dibujar en las próximas horas.

La primera decisión que tiene que tomar el gijonés es la de descartar a seis de sus hombres, que verán el partido desde la grada. Según las palabras del propio Abelardo, Dani Ndi y Douglas aún no se encuentran al cien por cien, ya que ambos necesitan más entrenamientos para adquirir el estado físico idóneo para la competición. El tercer descarte será Whalley. El guardameta llegó a Gijón como la última opción para ocupar la portería y, salvo un giro inesperado, Cuéllar y Mariño serán los dos arqueros que formen parte de la convocatoria rojiblanca.

El cuarto futbolista en discordia será Roberto Canella. El lateral no entra en los planes de Abelardo y tendrá muy complicado ser uno de los 18 hombres elegidos para vestirse de corto el fin de semana. La dudas comienzan a invadir la cabeza del 'Pitu' a la hora de completar los descartes. Carmona, que aún no ha debutado en Liga; Rachid a quien la competencia de Xavi Torres le relega a un segundo plano, y Afif, que apenas se ha ejercitado esta semana por los compromisos internaciones con Catar, son los que más opciones tienen para quedarse fuera de la lista. De estos tres hombres, uno sí se sentará en el banquillo y será una alternativa más para el entrenador durante los noventa minutos del encuentro del domingo.

Una vez se conozca la convocatoria del técnico, quedarán 18 jugadores para once posiciones. A pesar de que Abelardo no ha querido dar pistas sobre el equipo que utilizará ante el Leganés, todo hace indicar que la alineación presentará pocas variaciones, por no decir ninguna, respecto a la que utilizó en las dos primeras jornadas del campeonato.

Lillo o Lora

La posibilidad de que se produzca el debut de Lora en el lateral derecho es factible. Esta circunstancia arrastraría a Lillo al banquillo, pero este año el defensa de Móstoles va a tener que sudar la gota gorda si quiere hacerse un hueco en el once inicial. No hay que olvidar que Douglas irá adquiriendo el ritmo de competición con el paso de las semanas y es un duro oponente en la lucha por el lateral derecho.

En el centro del campo también se abre un debate, principalmente si Abelardo varía el dibujo táctico. Si el preparador decide continuar con un delantero, Duje Cop, y un segundo punta, Víctor Rodríguez, los dos pivotes serán Sergio Álvarez y Nacho Cases. En cambio, si se confirma la alternativa en la pizarra rojiblanca, Nacho Cases dejaría su sitio en el centro del campo a Xavi Torres y Moi Gómez pasaría al banquillo para formar con dos delanteros en el ataque sportinguista.

La entrada de Xavi Torres significaría introducir más músculo en la medular para equilibrar el equipo a lo largo y ancho del terreno de juego. Con Cop y Borja Viguera como las referencias en el ataque, también Castro podría acompañar al croata, sobraría un mediapunta. En este caso, el sacrificado sería Moi Gómez.

Si Víctor Rodríguez fue de lo mejor del equipo en las dos primeras jornadas, cuesta creer que esta vez le toca ver el arranque del choque junto al técnico en la banda. A las grandes actuaciones del '7' del Sporting hay que sumar los detalles que dejó Burgui en su estreno en El Molinón. Ante el Athletic, el extremo ejecutó el saque de esquina que significo el primer tanto rojiblanco, comenzó el contragolpe del segundo gol del Sporting con una espectacular acción y forzó el penalti que erró Isma López.

No cabe duda que la mente de Abelardo Fernández tiene que poner una marcha más esta semana. El entrenador seguro que se ha imaginado el choque ante el Leganés en su cabeza y según la idea que tiene del mismo, realizar los movimientos idóneos para que los tres puntos se queden en casa.

No cabe duda de que a 13 de los 24 hombres que forman la plantilla rojiblanca no les sentará bien las decisiones de Abelardo porque no estarán entre los once elegidos, pero el preparador tiene que pensar única y exclusivamente en vencer al Leganés. Un rival directo en la lucha por la permanencia que ha comenzado la temporada con dos resultados más que positivos. Si en la primera jornada, los 'pepineros' fueron capaces de vencer en Balaídos al Celta, el día en el que la liga de las estrellas visitó Leganés por primera vez en la historia, el Atlético de Madrid no pudo pasar del empate.