Artillería contra el candado de la Liga

El Sporting quiere confirmar este mediodía (12 horas, El Molinón) su ilusionante arranque liguero ante un equipo que ha impresionado en las dos primeras jornadas. El Leganés desembarca en Gijón sin haber recibido un gol y eso que el calendario le había reservado para su debut en la máxima categoría a dos rivales de talla como el Celta y el Atlético. A pesar del arsenal que se le intuye a ambos conjuntos, ninguno pudo encontrar grietas al cuadro pepinero, feliz después de arrancar cuatro puntos.

Ni celestes ni colchoneros fueron capaces de hacer bueno su dominio ante Serantes, y eso que oportunidades no faltaron. Sin embargo, el Leganés es un equipo incómodo que obliga al rival a esmerarse al máximo para conseguir el objetivo. Su entramado defensivo ofrece pocas concesiones y exige al adversario no bajar nunca la guardia para evitar un susto en una contra y poner cien ojos en las cada acción a balón parado, para evitar un desenlace similar al que se produjo en Balaídos.

Abelardo no quiere oír hablar de curvas ni recovecos. El calendario que asoma en el horizonte no inquieta al técnico gijonés, consciente de que el peligro asoma a la vuelta de la esquina.

El Leganés, a pesar de que por la nómina de futbolistas pueda dar la impresión de lo contrario, intimida por la fortaleza que exhibe como bloque, la misma que le ha permitido ascender, en apenas tres años, de Segunda B a la Liga de las estrellas. En ese tránsito, ambos conjuntos se vieron las caras hace dos temporadas. El Sporting peleaba entonces por seguir la estela de los primeros, mientras el conjunto madrileño ponía tierra de por medio con la parte baja de la tabla. El duelo, que se presuponía inicialmente podía ser plácido para los intereses rojiblancos, resultó un dolor de muelas para los 'guajes' que sudaron tinta para sacarlo adelante y más después de que el 'Lega' se encontrara con un gol de Aguirre. Un tanto de Pablo Pérez, cerca del noventa, decantó la balanza para los locales que habían emprendido la remontada gracias a un tanto de Guerrero.

Enemigo conocido

El delantero toledano se reencuentra con Gijón y con el club cuyo escudo defendió durante cinco años. No hace falta escucharle para saber que Guerrero retorna a El Molinón con el depósito de motivación lleno hasta los topes. Su afán, parece lógico, es demostrar que tiene virtudes para jugar en Primera División. No lo entendió así el cuerpo técnico ni la dirección deportiva que no se plantearon nunca ofrecerle la renovación a pesar de haber sido el 'pichichi' del curso del ascenso.

No está Guerrero pero tampoco Sanabria, Jony o Halilovic. Los argumentos ofensivos del Sporting son otros y este mediodía (horario prime time para el mercado asiático) intentará explotarlos. De acuerdo a las pruebas que ha realizado a lo largo de la semana, hay muchas opciones de que Abelardo articule un modelo de ataque muy similar al que ha utilizado en las primeras dos jornadas. Esto significa que repetirá con la línea de tres formada por Víctor, Moi Gómez y Burgui -intercambiando las posiciones- por detrás de Duje Cop, referencia en la vanguardia.

La incorporación de Borja Viguera abre un nuevo escenario y alimenta, de paso, cierta incertidumbre sobre el sistema. El delantero riojano permitirá al técnico recurrir con más asiduidad al 4-4-2, ya sea dependiendo del rival o de cómo transcurra el encuentro. Ese es un as que se guarda en la manga Abelardo, que tiene muchas alternativas para utilizar tanto en nombres como en variables tácticas.

No en vano, el entrenador puso en práctica diversos planteamientos al objeto de contar con un 'plan b' para derribar el conglomerado pepinero que, si es fiel al sistema que empleó en Balaídos, jugará con cinco defensas en El Molinón.

Ayer, de hecho, tuvo que hacer hasta cinco descartes en la primera convocatoria con el plantel al completo, recuperados los futbolistas lesionados e integrados los últimos fichajes en la dinámica de grupo. Salvo sorpresa, tanto Douglas como Viguera no estarán en el once titular donde sí podría tener sitio Babin en lugar de Jorge Meré. Al menos, eso se desliza de las pruebas realizadas a lo largo de semana. El canterano viene de jugar dos partidos con la sub 21 y el técnico puede optar por darle descanso, consciente de la exigencia que tiene el calendario inmediato. El técnico ha confeccionado una relación con 19 nombres por lo que tendrá que hacer un último descarte antes del partido. En esa lista no están ni Carmona ni Canella, convocados en las dos primeras jornadas. Tampoco están Rachid y Dani Ndi, cuyo estado físico dista aún del que espera el cuerpo técnico para darles la alternativa.