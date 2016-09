Moi Gómez continua al margen

Moi Gómez, jugador del Sporting, es la única ausencia del entrenamiento que se ha desarrollado en la Escuela de Fútbol de Mareo. Abelardo no pudo contar con el rojiblanco que se somete a trabajo específico para recuperarse de las molestias que sufre tras el encuentro que disputó ante el Leganés el pasado domingo.

Los servicios médicos no quieren correr ningún riesgo con las dolencias musculares del futbolista y prefieren que Moi Gómez no regrese a los terrenos de juego hasta que no se encuentre al cien por cien. A pesar de que ni ayer ni hoy ha estado a las órdenes del técnico rojiblanco, se espera que se reintegre al equipo y pueda viajar a Madrid para jugar ante el Atlético de Madrid.

Por otro lado, Cop y Nacho Cases sí se han ejercitado con el grueso de la plantilla. Ambos jugadores fueron sometidos ayer a trabajos de descarga y hoy no han tenido mayores problemas para entrenarse con total normalidad.