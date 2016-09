«Todo lo que sea sumar fuera es importante»

Abelardo prepara cambios en todas las líneas para el próximo envite liguero, a fin de dosificar esfuerzos y afrontar los siguientes compromisos en las mejores condiciones físicas. Donde no parece que haya cambios es en la portería. Iván Cuéllar estará en el once ante el Atlético, un club que conoce bien, no en vano se formó en la entidad colchonera y allí fue donde firmó su primer contrato profesional. Al margen de los sentimientos, el meta rojiblanco ve al equipo en una dinámica muy positiva después del ilusionante arranque en las tres primeras jornadas. Ir al Calderón con el colchón de los siete puntos no quita presión al Sporting, opina.

"La responsabilidad es la misma", asegura el guardameta emeritense, consciente de que "todo lo que sea sumar lejos de El Molinón es muy importante". Reclama el portero prudencia, al tiempo que advierte de los peligros de echar la vista más allá del siguiente compromiso. Sabe que el Atlético de Madrid ya es de por sí un rival de enjundia con muchas virtudes. Cualidades que el Sporting pudo desactivar la pasada campaña donde solo un gol de Griezmann en el último suspiro impidió al conjunto gijonés volver del Manzanares con algo positivo. Cuéllar entiende que es una buena referencia, si bien tiene claro que el contexto es diferente como también lo es la plantilla esta temporada. "Hemos ganado táctica y técnicamente", señala en referencia a las incorporaciones que permiten al equipo interpretar mejor el juego en algunos momentos.

Abelardo, con vistas al encuentro que se celebrará pasado mañana en el Vicente Calderón, cuenta con toda la plantilla disponible aunque evita dar pistas sobre la alineación que pondrá en liza en un choque que comenzará a las 16.15 horas. El Atlético, rival del choque, ya piensa en la Liga después de dejar atrás el primer compromiso en la fase de grupos de la Liga de Campeones, en el que consiguió imponerse al PSV gracias a un tanto de Saúl. Simeone tiene la baja segura de Thiago, lesionado en el partido del pasado martes.