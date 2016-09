La revancha del Calderón

El partido de esta tarde, en la orilla del Manzanares, significará la última visita del Sporting al Vicente Calderón en la Liga. Abelardo se desplazó, ayer, con 20 jugadores para intentar romper la mala dinámica de resultados en el estadio colchonero. Los gijoneses no ganan en el Calderón, en Primera División, desde 1987. Para romper la dinámica de 29 años sin ganar, o al menos regresar a Gijón con un punto, los planes de Abelardo pasan por realizar cambios en la alineación.

El técnico se ha encerrado con los suyos a lo largo de la semana, pero el equipo titular variará, al menos, en tres posiciones. En primer lugar, Moi Gómez no viajó a Madrid por problemas musculares. Por lo tanto, la sustitución del centrocampista será uno de los cambios del técnico gijonés en la alineación. Además, el 'Pitu' quiere un equipo que pueda resistir los envites del conjunto de Simeone con Griezmann al frente.

El Atlético de Madrid no se puede permitir más tropiezos ante rivales que lucharán por no descender. Los hombres de Simeone empataron en el Calderón ante el Alavés en la primera jornada de Liga y acto seguido no pasaron del empate frente al Leganés. Cuatro puntos que se escaparon a los madrileños en el camino para pelear por el título con el Madrid y el Barcelona.

Dichos resultados complican la épica sportinguista en el Vicente Calderón. Los locales están en sobre aviso tanto por los empates ante oponentes, a priori, inferiores, como por el buen inicio liguero del Sporting. Abelardo y los suyos se encuentran en la tercera plaza y los siete puntos que suman hasta la fecha no han pasado desapercibidos para nadie, y menos aún para el 'Cholo' Simeone.

El debut de Douglas

Ha llegado el momento de Douglas. Abelardo le comunicó al brasileño que hoy tendrá sus primeros minutos con el Sporting. Su lugar apunta a que estará en la alineación titular para jugar en la banda derecha. Lillo ocupará el lateral y el brasileño estará por delante para crear un equipo con mayor carácter defensivo. El 'Pitu' es consciente del peligro que tiene el Atlético y quiere arropar a Cuéllar y esperar a encontrar un contraataque que ponga en jaque a los madrileños.

Otro de los cambios que baraja el técnico gijonés está en el centro del campo. Xavi Torres tiene opciones de relegar a Nacho Cases al banquillo para reforzar la figura de Sergio Álvarez. Con la entrada del alicantino, el centro del campo gana músculo para batallar ante Saúl, Koke y compañía. El preparador gijonés espera un encuentro muy físico y quiere detener el ataque de los locales plantando dos líneas de cuatro para intentar cerrar los espacios a los rivales. El juego de Xavi Torres, con mayor carácter defensivo que Nacho Cases, permite que el equipo gane presencia en la medular, además de poder incluir a dos delanteros en la alineación titular.

En el centro de la defensa se registrará una nueva permuta. La suplencia de Meré ante el Leganés parece circunstancial. El 'Pitu' aseguró la semana pasada que prefirió dar descanso al asturiano después de haber disputado los dos partidos con la selección sub 19. Así pues, la pareja de centrales parece que volverá a estar formada por Amorebieta y Jorge Meré. El venezolano se encargará de dirigir la defensa en el juego aéreo. Por su parte, el ovetense ejercerá de sombra de Griezmann, el jugador más peligroso del Atlético de Madrid en ataque.

A la novedad de Meré, en el centro de la defensa, de Douglas, por delante de Lillo en la banda derecha, y de Xavi Torres, a la vera de Sergio Álvarez, hay que sumar la inclusión de Borja Viguera.

El sistema rojiblanco pasará del habitual (1-4-2-3-1) al (1-4-4-2), con dos delanteros como referencia en el ataque. Las novedades de Xavi Torres y Douglas en el centro del campo ofrece cierta libertad al entrenador rojiblanco para innovar en las posiciones más adelantadas.

La presencia de Cop es incontestable. El croata se ha convertido en el máximo artillero del equipo y a su vez es un constante incordio para los rivales a la hora de sacar el balón jugado. Su titularidad estará acompañada del último fichaje del Sporting. Viguera, que tuvo un discreto debut ante el Leganés, tendrá esta tarde la oportunidad de demostrar a Abelardo que es compatiblie con Duje Cop.

La entrada de Viguera en la alineación desplazará a Víctor Rodríguez a la banda izquierda. Así pues, el sacrificado será Burgui. El canterano del Real Madrid será utilizado como revulsivo en la segunda mitad si el marcador lo permite. Su velocidad y verticalidad pondría en más de un aprieto a la defensa colchonera en los últimos minutos del choque.

El de esta tarde es un partido para disfrutar. Es el mensaje que ha lanzado el vestuario rojiblanco durante la semana. Los siete puntos sumados hasta la fecha ofrecen al Sporting la posibilidad de deleitarse en el Calderón, pero siempre que no se deje de competir.

Sin embargo, en la plantilla sportinguista también hay ánimo de revancha ante este encuentro. Recuerdan cómo la temporada pasada el Atlético consiguió la victoria en el tiempo añadido, con un gol de Griezmann, cuando los gijoneses, que firmaron en el Calderón uno de sus mejores partidos, ya saboreaban un punto más que merecido.

Otro aliciente es que el de esta tarde será el último partido del Sporting en el Vicente Calderón, ya que la próxima temporada los colchoneros jugarán en el remodelado estadio de La Peineta.

Además, a la orilla del Manzanares inicio de una semana con tres partidos para el Sporting, ya que el miércoles jugará en Vigo ante el Celta (20 horas) y el sábado (16.15 horas) recibe en El Molinón al vigente campeón: el Barcelona de Luis Enrique.