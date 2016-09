Enrique Castro 'Quini': «Salimos dormidos en el Calderón, y estos equipos te golean»

El exjugador del Sporting de GijónEnrique Castro 'Quini' reconoció que su equipo salió "dormido" en el arranque del partido del pasado sábado contra el Atlético de Madrid en el que perdieron por 5-0, y dijo que ese encuentro no representa el buen arranque de temporada del equipo. "A nadie le gusta perder por 5-0, pero nos ha faltado agresividad, chispa en el campo. Salimos dormidos y contra estos equipos si perdonas o les das facilidades te golean. El Sporting no salió bien en el Calderón, pero no fue el del resto de partidos", declaró. "Cuando nos dimos cuenta de entrar en el partido ya llevábamos un 2-0, y contra un equipo como el Atlético con la calidad que tiene, cuesta mucho más", agregó 'el Brujo', delantero del Sporting de Gijón (en dos etapas 1968-1980 y 1984-1987) y el Barcelona (1980-1984).

No obstante, el que fuera delegado del conjunto gijonés durante veinte años, hasta agosto de 2015, valoró de forma muy positiva el arranque del equipo, que hasta este sábado había logrado dos victorias (contra el Athletic y el Leganés) y un empate (Alavés). "No tenemos queja del equipo, no es normal que haya salido como salió en el campo del Atlético, eso nos tiene que hacer pensar que no se puede salir de esa forma, así te puede pintar la cara cualquiera", admitió.

Afortunadamente para el exfutbolista, los disgustos "se tienen que pasar" y el conjunto dirigido por Abelardo Fernández volverá a jugar el próximo miércoles, contra el Celta de Vigo en el Estadio Municipal de Balaídos. "Ahora vamos a Vigo, y a esperar que el equipo demuestre lo mismo de los tres primeros partidos de Liga", añadió Quini, que se mostró seguro de que en esta campaña no tendrán los apuros que sufrieron la pasada para mantener la categoría. "Estamos muy ilusionados y esperamos no pasar los apuros de la temporada pasada, creo que tenemos equipo para estar mucho más cómodos", finalizó el exjugador sportinguista.

Quini que superó un cáncer de garganta diagnosticado en 2006, participó este lunes en un acto con motivo de la semana europea de concienciación y prevención del cáncer de cabeza y cuello, una dolencia que se calcula que en España afecta a unas 11.000 personas cada año.