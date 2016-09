Los pecados del penitente

Abelardo es un entrenador que habla claro. No suele buscar recovecos dialécticos ni metáforas a la hora de enjuiciar la labor desempeñada por su equipo. En el Vicente Calderón, después de la primera derrota en Liga del Sporting, el técnico hizo autocrítica, extendiendo la culpa desde el banquillo al último jugador. Falló el conjunto gijonés en la cita del Manzanares y lo hizo después de cometer excesivos errores que un rival como el vigente subcampeón de Europa es capaz de sacarles toda la punta. Pasado mañana, en Vigo, habrá ocasión de redimirse ante un adversario herido después de un comienzo titubeante. La clave para sacarlo adelante, coinciden los protagonistas, será evitar las equivocaciones del sábado. Oportunidad de redención para el arrepentido.

Falta de contudencia

Repitió el entrenador gijonés que el principal problema para competir ante el Atlético fue escasa contundencia que mostró su equipo. No solo fue un déficit en el terreno propio, sino también a la hora de prodigarse en ataque. El Sporting estuvo excesivamente condescendiente con el rival al que dejó maniobrar con los espacios que más le convienen a su tipo de fútbol.

La presión del equipo colchonero obligó a los centrales a recurrir a los balones en largo

Fueron continuas las pérdidas que acabaron derivando en peligrosas contras del rival

Hay una imagen esclarecedora que resume el encuentro del Calderón. El Atlético hizo el doble de faltas que los gijoneses, que, por si fuera poco, vieron las únicas dos tarjetas del partido. El cuadro de Simeone campó a sus anchas sin encontrar oposición en muchas de sus acciones. En el segundo gol, la banda izquierda de los colchoneros hilvanó varios pases ante la presión de los jugadores rojiblancos. El balón cae en los pies de Gameiro, que, al margen de la calidad que exhibió en el golpeo, lo hizo solo, dentro del área. El cuarto tanto tuvo similitudes. Filipe Luis salva la entrada de tres futbolistas rivales con un gesto técnico en el centro del campo. Correa, artífice de la acción, alcanzó la línea de fondo aprovechando la endeblez de la zaga gijonesa.

Son conscientes de que este tipo de situaciones no se pueden repetir. Competir es la palabra que más se repite desde que Abelardo tomó las riendas del primer equipo. El equipo no estuvo a la altura en el Calderón y careció de respuesta para amortiguar una derrota que terminó en goleada que pudo ser aún más abultada.

Pérdidas en el campo propio

En todos los entrenamientos previos, el cuerpo técnico puso el acento en la necesidad de evitar ante un rival como el Atlético pérdidas de balón que pudieran desencadenar las contras colchoneras. Un minuto fue suficiente para comprobar que las cosas no salen siempre como se planean. El error de Isma López en la cesión abrió la veda a la que siguieron otras pérdidas en zonas de influencia. Burgui perdió una conducción pocos metros delante de la línea divisoria. Griezmann se encargó, tras un previo pase milimétrico de Koke, de demostrar que a este nivel no valen las concesiones.

Falló el Sporting en la conducción pero también a la hora de manejar la pelota. El Atlético sabe como pocos hacer la presión, consciente de que una recuperación rápida puede derivar en un contragolpe. Cada vez que los jugadores de Abelardo buscaban un desplazamiento en largo, el cuadro colchonero se adueñaba del balón. En el momento que arriesgaban se exponía a dejar al descubierto sus vergüenzas, con mucho espacio a la espalda de los dos mediocentros, ideal para las diagonales de los atacantes locales.

Tapar las líneas de pase

El Atlético manejó el partido a su antojo. Fueron pocas las combinaciones de los jugadores de Simeone que no acabaran en el área de Cuéllar. Contadas son las ocasiones en las que los mediocentros interceptaron un pase corto del rival o robaron una entrega que pudiera desembocar en una contra. El Sporting no tuvo nunca opción de darle al Atlético a probar de su propia medicina. Los futbolistas madrileños se sentián tan cómodos que no costó ver a los defensas en el campo contrario, prodigándose en labores ofensivas. Salió de la cueva Godín en varias ocasiones como Filipe Luis encadenó varias arrancadas que dejaron sin respuesta al dispositivo táctico de los rojiblancos. Ni la presencia de un jugador de banda como Douglas fue capaz de fijar al lateral zurdo del Atlético que tuvo un papel preponderante en tres de los cinco tantos. Incluso para sacar el balón desde atrás, el Sporting no fue capaz de atosigar a su adversario.

Disposición táctica

Uno de los problemas que tuvo el Sporting el sábado para hacer frente al torrente colchonero fue sacar el balón jugado desde atrás. Puntualizó Abelardo sobre un equivocación que cometieron sus futbolistas de forma reiterada en el Calderón. «No se puede salir desde la defensa con los centrales tan abiertos». Así era fácil que tanto Amorebieta como Meré tuvieran que arriesgar a la hora de buscar a un compañero. Cases siempre estuvo rodeado de rivales y Sergio sirvió pocas veces como conductor del juego. No hizo falta acumular futbolistas en el centro del campo. Fue suficiente con presionar de forma ordenada, eso sí, haciendo partícipe a todo el grupo.

Balones divididos

Una de las conclusiones que puede extraer cualquier espectador es que el Sporting iba siempre un paso por detrás del rival. A buen seguro que la estadística reflejara que los jugadores de Abelardo corrieron muchos más kilómetros durante el encuentro, aunque buena parte de la distancia recorrida fue detrás de los adversarios. Siempre a destiempo, los rojiblancos no tuvieron la consistencia de jornadas anteriores. Si a eso se le une la dificultad que entraña ganar las segundas acciones a un equipo como el Atlético. Un porcentaje muy alto de los balones divididos fue para el cuadro colchonero que exhibió su fortaleza en el juego aéreo.