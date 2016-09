Nadie quiere perderse el tridente

La larga espera ha tenido su recompensa para los aficionados más madrugadores (o trasnochadores). Muchos de ellos ya consiguieron ayer su entrada para el partido que enfrentará al Sporting y al Barcelona el próximo sábado en El Molinón, después de haberse pasado prácticamente toda la madrugada del lunes en las inmediaciones del estadio municipal gijonés, a la espera de que, por fin, se subiera la persiana de las taquillas, a las diez en punto de la mañana.

A esa misma hora, la larga cola de aficionados cubría buena parte del estadio, desde las taquillas, en la 'Tribunona', hasta casi la mitad de la grada Sur, a la altura de la puerta 14. Nadie quiere perderse a la tripleta ofensiva del Barcelona, la 'MSN' -Messi, Luis Suárez, Neymar- en la que será su segunda visita a El Molinón.

Los primeros de la fila ya habían montado guardia desde las doce de la noche. Algunos aprovecharon para dormir en sus coches para hacer más llevadera la espera y otros mantuvieron largas conversaciones. «Ya hemos arreglado el mundo», bromeaba uno de ellos. A las seis de la mañana ya había una veintena de personas en la hilera. Y el hormigueo fue constante con el paso de los minutos.

Sabi Román, el primero de todos ellos, reconocía con sinceridad que «soy aficionado de los dos equipos, pero tiro más por el Barça». Con todo, matizó que «quiero que el Sporting se quede en Primera, pero contra los equipos grandes... que menos que ver un buen partido, pagamos para algo y quiero ver a Messi meter goles y pasármelo bien».

También aficionado del Barcelona se confiesa Juan Carlos Varela, quien aguardó desde las doce de la noche en El Molinón. «Pasé la noche durmiendo un rato en el coche», aseguró el mierense, también de los primeros en la cola, y ya con su entrada en el bolsillo.

Entradas para la familia

Aunque no todos eran seguidores culés. Por ejemplo, los avilesinos Javier Marín y Ruth Morillas, abonados del Sporting desde hace años, esperaron desde la una de la madrugada del lunes para conseguir una buena ristra de entradas para repartirlas entre familiares que no son abonados del club rojiblanco. «Merece la pena la espera, está muy cotizado, hay muy pocas entradas disponibles», indicaba Javier, al tiempo que añadía que «pedí el día en el curro para venir a sacarlas, y ahora, contento porque ya las tengo».

Javier Marín y Ruth Morillas con sus entradas.

En la misma línea, Ruth confesaba que «ha sido una noche larga, pero tenemos muchas ganas de ver a los dos equipos». Finalmente, ambos confían en que, pase lo que pase este sábado, el Sporting no pasará tantos apuros en Primera como la pasada campaña. «Este año pinta mejor que otros, vamos a sufrir menos», vaticinaba Javier. «No hay miedo ninguno a los malos resultados, lo del Atlético fue un mal día», añadía Ruth.

Directo desde el Caribe aterrizó Raimundo Ramírez, quien aprovechó su viaje programado para ver el partido en Gijón: «Trabajo en la Riviera Maya. No llevo ni 24 horas en Asturias y ya me mandaron a por los boletos». Acompañado por su mujer, la gijonesa y sportinguista Izaskun Martínez, ambos esperaban la apertura de las taquillas desde las seis de la mañana. «La noche no se hizo larga, pero sí que había bastante frío, aunque valió la pena», recordaba Raimundo.

«Es un partido de los que gusta ver. A ver si Luis Enrique pone a jugar a los futbolistas que tiene el Barcelona en su delantera titular, porque sería interesante», y espero que los locales den un buen partido», concluyó Raimundo.

Se espera, por tanto, que El Molinón registre una gran entrada para recibir al Barcelona. Fuentes del club aseguraron ayer que se han vendido ya algo más de 2.000 entradas. Eso sí, ver a la 'MSN' al completo ya será decisión de Luis Enrique.