Borrón y cuenta nueva en Balaídos

La competición no para y el Sporting tiene hoy una nueva oportunidad para dejar atrás los fantasmas que el pasado sábado sobrevolaron el Vicente Calderón. De nuevo un equipo necesitado de puntos, como es el Celta de Vigo, se cruza en el camino de los rojiblancos. Si el Atlético no podía permitirse el lujo de no ganar ante el Sporting, ahora los gallegos necesitan los tres puntos para no alargar la crisis en la que se encuentran inmersos.

Abelardo Fernández realizará rotaciones en Vigo. Así lo anunció el lunes, antes de partir con la expedición a tierras gallegas, donde ayer se entrenó el equipo en la Ciudad Deportiva del Celta. Al entrenador no le gustó el rendimiento de ciertos jugadores en el último choque liguero, y sin que sirva para señalar a culpables de la goleada cosechada en Madrid, el preparador busca puntuar ante el Celta.

Los siete puntos sumados en lo que va de competición siguen siendo colchón suficiente para no acudir a Balaídos con necesidades. El Celta sí las tiene y los planes del 'Pitu' pasan por jugar con el nerviosismo, tanto del rival como el de los aficionados celestes. Si algo parece evidente, aunque en el mundo del fútbol nada es imposible, es que el Sporting no saldrá adormilado al terreno de juego.

El 'Pitu' medita desplazar a Lillo al lateral izquierdo, con Afif por delante

Si el conjunto rojiblanco es capaz de sostener el arreón inicial que se espera del equipo de Berizzo, el tiempo comenzará a correr a favor de los hombres de Abelardo Fernández. El 'Pitu' no ha dado pistas sobre sus planes para esta noche en el campo vigués, pero sí parece claro que dará descanso a los más habituales ante la acumulación de partidos en siete días.

Cuéllar continuará bajo los palos. El guardameta está dolido por haber encajado cinco goles sin poder hacer nada al respecto. Los dos tantos de Griezmann, los dos de Torres y el gol de Gameiro aún escuecen en el vestuario rojiblanco. Y no hay mejor remedio que volver a saltar al campo para intentar disolver las dudas generadas ante uno de los mejores equipos de la Liga.

La línea defensiva no será la habitual. Todo apunta a que Isma López comenzará el choque desde el banquillo para descansar y tomar un respiro. El lateral ha comenzado el curso un tanto precipitado y un 'tiempo muerto' no le vendrá mal para bajar las pulsaciones. En su lugar se podrá ver a Lillo, que cambiaría de banda. En la segunda parte ante el Atlético, Abelardo sustituyó al navarro y utilizó a Lillo en la izquierda, con Douglas en el lateral derecho. Aunque esta opción también es válida, Lora tiene opciones de entrar en la alineación titular. De este modo, Douglas continuaría como extremo derecho.

Otra de las parcelas que sufrirá cambios es el doble pivote. La entrada de Xavi Torres en la alineación es cuestión de días porque el centro del campo del Sporting no está mostrando su mejor versión y necesita gente de refresco. Ahora que el equipo posee fondo de armario, Abelardo no debería de esperar a quemar a sus futbolistas para darles descanso.

El hombre que es insustituible es Víctor Rodríguez. La baja de Moi Gómez por lesión, dejan al rojiblanco como director de la orquesta rojiblanca para guiar al equipo a la victoria. Si Douglas estará a su derecha, la incógnita está en saber quién ocupara la zona izquierda. Afif, al igual que Lora, tiene opciones de estrenar titularidad. Su velocidad puede ser un arma letal siempre y cuando el catarí esté con la tranquilidad necesaria para jugar con acierto la pelota.

Dudas en ataque

Por último, queda saber quién será la referencia en el ataque. Cop se retiró con molestias del penúltimo entrenamiento y Abelardo está en alerta. A pesar de que el técnico restó importancia a las dolencias musculares del croata, no se forzará con el delantero. Si finalmente Cop no entra en la alineación titular, Viguera será su sustituto. El ariete entra dentro de las medidas para realizar el trabajo que quiere el 'Pitu' en la parcela ofensiva. Un jugador corpulento que dispute los balones aéreos y que sea un referente a la hora de atacar.

En cuanto al Celta, Berizzo también introducirá caras nuevas en su alineación. El técnico no quiere variar en exceso el equipo que empató ante Osasuna el pasado fin de semana.

El conjunto vigués llega apurado a su cita con el Sporting. De los doce puntos que se han disputado hasta la fecha, solo ha sido capaz de sacar un empate. Los hombres del técnico argentino son penúltimos en la tabla y quieren tranquilizar a su entorno con una victoria ante el Sporting.

La visita a Balaídos puede ser balsámica para el Sporting. La herida está cicatrizando porque es reciente, pero si algo ha demostrado el equipo de Abelardo es que compite en el noventa por ciento de lo encuentros que disputa. Si esta tarde se compite, habrá mucho ganado.