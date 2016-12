Abelardo quiere recuperar a Jony

El Sporting ha sondeado la vuelta de Jony a Gijón. El club rojiblanco, conocedor de la escasa participación que el futbolista cangués ha tenido en el Málaga, preguntó en los últimos días sobre la posibilidad de que el extremo pueda salir en el mercado de invierno en calidad de cedido y no encontró la puerta cerrada a su petición. Sin embargo, la dimisión de Juande Ramos como técnico malacitano, hecha pública a media tarde de ayer, eleva la dificultad de que la operación pueda concretarse, como era el deseo de Abelardo, principal valedor de la posible vuelta del jugador.

El 'Pitu' nunca ha ocultado que Jony es su debilidad. Fue el técnico que le recuperó para el fútbol de alto nivel en el filial rojiblanco y el que le dio la posibilidad de jugar en el primer equipo. El cangués agradeció esta confianza, transformando al equipo y convirtiéndose en una pieza imprescindible en el engranaje del Sporting de los 'guajes' que consiguió el ascenso y la posterior permanencia. Su influencia en la producción ofensiva del cuadro gijonés era demoledora: Jony intervino en casi un 70% de los goles, bien como asistente, bien como goleador.

Abelardo, a pesar de que lo intentó, no pudo evitar que el jugador se comprometiera por el Málaga, enfadado por la oferta que le había trasladado el club rojiblanco. Jony firmó por cuatro temporadas, avalado por el director deportivo, Francesc Arnau, y el entonces técnico del Málaga, Javi Gracia, que abandonó el club en verano tentado por la oferta del Rubin Kazan.

No podía presagiar Jony que la contratación de Juande Ramos iba a ser un freno en su adaptación al equipo blanquiazul. Si bien empezó como titular en los primeros partidos de Liga, no tardó en salir del once y ser un asiduo del banquillo. Las pocas veces que lo utilizó fue en la banda derecha, jugando a pierna cambiada. En esa demarcación lo colocó en el partido ante el Sporting, en La Rosaleda. Juande Ramos, en esa ocasión, no dudó en retirarle antes de que se cumpliera la media hora de juego, provocando la ira del futbolista, que visiblemente molesto se retiró a los vestuarios.

En las últimas semanas, Jony apenas ha tenido oportunidad de disputar minutos. El partido de vuelta de Copa del Rey ante el Córdoba, en la que salió en los últimos minutos para intentar remontar la eliminatoria, fue la gota que colmó el vaso de la paciencia para el futbolista, que ha reclamado a la dirección deportiva que le deje salir cedido en busca de los minutos que no ha tenido en la capital andaluza.

No obstante, la marcha del entrenador manchego abre otro escenario diferente, más complejo para los propósitos del Sporting. El jugador podría replantearse ahora su decisión de abandonar el Málaga en enero, a la espera de conocer el nuevo inquilino del banquillo con la expectativa de convencerle y ganar su confianza.

Las reticencias de Arnau

El hipotético retorno de Jony contaba también con la reticencia de Arnau. El director deportivo mantiene su confianza en el cangués, la misma que tenía cuando movió ficha para anticiparse a otros pretendientes e incorporarlo la pasada temporada cuando todavía quedaban cuatro meses de competición.

Arnau es amigo personal de Abelardo desde que ambos coincidieron en el Barcelona, cuando ambos defendían la camiseta azulgrana. No es extraño que el director deportivo del Málaga informara al técnico gijonés en su día de sus planes para firmar a un jugador que fue clave en los esquemas del Sporting durante las dos últimas temporadas. Ahora, Abelardo quiere explorar la posibilidad de un posible retorno con vistas a la segunda vuelta, a sabiendas de la dificultad que entraña la operación, muy condicionada también, por si fuera poco, por el estrecho margen económico que tiene el Sporting en este mercado invernal.

Es fácil deducir, a raíz de las manifestaciones del 'Pitu', que el club hará un esfuerzo para apuntalar la plantilla en los próximos días, lo que podría desencadenar además la salida de algún futbolista que no cuenta con la confianza del técnico como el caso de Xavi Torres.