La 'operación Nahuel' se reactiva

No cesa la actividad en los despachos de Mareo, donde el Sporting intenta corregir el rumbo del equipo a base de inyectar savia nueva en las raíces de un proyecto en horas bajas, algo que no parece sencillo con el escaso margen económico que valora que tiene el club para acudir al mercado e incorporar, como mínimo, dos futbolistas: un mediocentro de recorrido y presencia, y un extremo más puro que los que actualmente integran la plantilla. El pensamiento más ambicioso de Abelardo está puesto en el regreso de Jony, un jugador capaz de levantar al espectador de El Molinón de su butaca con sus violentas arrancadas y que en un pasado no muy lejano determinaba el juego del equipo. Pero esta empresa, pese a toda la influencia que esta tratando de incorporar el 'Pitu' a la gestión, se presenta complicada tras la salida de Juande Ramos del Málaga. De ahí que el Sporting siga valorando alternativas, entre las que se sitúa el argentino Nahuel Leiva, que juega a préstamo en el Betis por el Villarreal y por el que ya pujaron en Mareo en el pasado mercado de verano.

Nico Rodríguez se ha interesado en los últimos días por la situación de esta antigua aspiración del club y, según ha podido saber EL COMERCIO, ha dado el primer paso al preguntar si existe la posibilidad real de que Nahuel pueda abandonar Sevilla en este mercado, poniendo de manifiesto el interés que mantiene el Sporting en este joven jugador argentino, de 20 años. En principio, Miguel Torrecilla, director deportivo del Betis, no parecía estar por la labor de facilitar la marcha del extremo, por el que hizo una ambiciosa apuesta hace apenas unos meses, pero este camino toma ahora una dirección única por la dinámica del jugador y su deseo de salir.

Desde su llegada a Heliópolis, pese a las importantes expectativas que se habían depositado en este extremo nacido en Rosario y que ofreció un prometedor rendimiento en la pretemporada verdiblanca, Nahuel ha tenido que conformarse con una participación muy residual con el Betis, con apenas 80 minutos disputados en tres partidos. Y su situación, lejos de mejorar, ha ido empobreciéndose más y más con el paso de las jornadas.

Una situación distinta

Apenas contaba con la confianza de Gustavo Poyet, pero con la llegada de Víctor Sánchez del Amo ha visto acentuada esa sensación de forma notable, enterrándole todavía más en el ostracismo. Solo ha entrado en dos convocatorias desde el aterrizaje del preparador madrileño, que luego no la ha dado minutos. Ni en la Liga, ni tampoco en la Copa del Rey, donde el Betis quedó apeado de su eliminatoria frente al Deportivo. Confirman desde Sevilla que el propio jugador ha dado un paso al frente al pedir salir del Betis en este mercado, amparado en que no va a tener participación y que con su edad necesita jugar.

La situación es ahora bien distinta a la de hace unos meses. El Sporting reconoció el pasado verano su gusto por Nahuel y llegó a establecer una negociación con el Villarreal, que ostenta la propiedad de sus derechos. En un primer momento, Abelardo veía en él a un sustituto ideal para Jony en la banda izquierda. Aunque su incipiente trayectoria insinúa un perfil marcado por la versatilidad, el argentino, que tiene también la nacionalidad española -es campeón de Europa sub 19 con 'La Roja'-, se maneja bien con las dos piernas y muestra mucho desborde y velocidad en el uno contra uno. En los últimos tiempos, de hecho, ha actuado con frecuencia por la banda izquierda.

Sin embargo, el Sporting pujó hace unos meses por hacerse con la cesión de este futbolista, pero no pudo embarcarse en una aventura como la que inició el Villarreal con el Betis, con el que el 'submarino amarillo' acordó una cesión por dos temporadas, con una opción de compra a ejecutar de forma obligatoria si Nahuel disputaba un número de partidos determinados. Esta cantidad, que partía de los 2,5 millones de euros, se incrementaba en función de su rendimiento.

En cualquier caso, la de Nahuel no es la única alternativa que hay ahora mismo en cartera para potenciar las 'alas' del Sporting, que ha visto cómo la opción de Jony se presenta cada vez más remota por el inesperado cambio que se ha producido en el banquillo de La Rosaleda, que busca nuevo inquilino tras la marcha de Juande Ramos, y el poco margen de tiempo, también económico, que tiene el club gijonés para esperar que sus gestiones fructifiquen en este mercado invernal, que abrirá sus puertas el próximo 1 de enero. También se prevé movimiento en el capítulo de salidas para liberar masa salarial.