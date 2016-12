«El Sporting es especial para mí, nunca me sentí tan querido como allí»

El 22 de diciembre de 1996, Julio Salinas decía adiós al Sporting de la única forma en que podía hacerlo. El delantero vasco (Bilbao, 19629, último sportinguista internacional absoluto con España, cerraba su etapa como rojiblanco anotando el tanto del empate del equipo de Benito Floro ante el Deportivo en El Molinón. Era su gol número 28 en los 60 partidos oficiales que disputó antes de fichar por el Yokohama Marinos japonés. Su despacho en Premiá de Dalt (Barcelona) está decorado con algunos recuerdos de aquellos tiempos, como una camiseta firmada por sus compañeros y una foto de toda la plantilla.

¿A qué se dedica ahora?

Trabajo en medios de comunicación como comentarista, tertuliano o escribiendo artículos. De mi época creo que soy el que más sale por la tele. Creo que incluso me reconocen más por la calle ahora que antes. También imparto charlas y doy conferencias a ejecutivos en cuanto a motivación, trabajo en equipo y liderazgo.

Me han dicho que está, también, muy metido en el mundo del cava.

Soy coleccionista de placas de cava desde hace unos cuantos años. Soy un enfermo de esto: tengo exactamente 22.036. Es un hobbie como otro cualquiera, pero lleva su tiempo porque hay que estar muy pendiente de internet a la hora de hacer intercambios. Un día se me ocurrió que podría tener más monedas de cambio si diseñaba mis propias placas, y llegué a un acuerdo con una marca de cava para comercializar mis botellas. Cada año voy haciendo placas nuevas. Ya he hecho una del Sporting y estuve pensando en hacer otra de Quini, aunque es un poco lío por el tema de los derechos de las imágenes.

¿Sigue jugando a fútbol?

Juego algún amistoso de vez en cuando, pero poco. Ahora prefiero el pádel. No soy muy bueno, pero sí voluntarioso (ríe). Juego casi a diario.

Se cumplen ya veinte años de su marcha de Gijón. Siempre ha manifestado que su paso por el Sporting lo marcó mucho en lo personal.

Yo tengo dos equipos que son el Athletic y el Barça, por motivos obvios. Después, el Sporting. Es algo especial para mí, porque es donde mejor me han tratado. En ningún sitio me sentí tan querido como en Gijón. Es algo que me ha marcado. Lo llevo muy adentro y no puedo renunciar. A día de hoy aún recibo el cariño de la gente a través de las redes sociales.

A la afición se la ganó pronto.

A mí me llamó aquel verano Clemente, el seleccionador, y me dijo una frase que aún recuerdo: 'O juegas y me demuestras que lo mereces, o no vienes con la selección'. Un año después se celebraba la Eurocopa. Yo en el Deportivo no tenía ninguna posibilidad de ser titular, así que cuando me presentaron la oferta del Sporting ni me lo pensé. Sabía que no iba a luchar por títulos como en La Coruña, pero era un equipo simpático, de cantera, y pensé que sería un sitio en el que me encontraría a gusto.

Su llegada se miró con cierto recelo por su edad y, sobre todo, porque venía para sustituir a un jugador como Pier.

Llegué con 33 años y muchos podían creer que iba a Gijón como un elefante, para retirarme. También me ponía en el lugar de la gente de la cantera. ¿Qué pensarían los guajes, que iba a trincar? Por suerte, si hay algo en lo que voy sobrado en es confianza en mí mismo. ¡Si hasta participé en 'Mira quién baila'! Sabía que en el Sporting podía hacer goles que me permitieran seguir en la selección.

Su aventura en el Sporting tuvo magia desde la llegada al aeropuerto.

Sí, en tiempo récord (ríe). Nada más llegar al aeropuerto vi que estaba allí esperándome Quini, uno de mis ídolos. Venía para ayudarme con la mudanza. ¡Eso fue lo máximo!¡Estás hablando de 'El Brujo'! Después, en Mareo, pasó lo mismo con los aficionados. Me llevé una gran alegría. Supe que a esa gente no le podía fallar.

¿Qué pensó la primera vez que oyó aquel cántico de 'Salinas, Bota de Oro'?

¡Pues que era un vacile! Tenía la edad que tenía, iba a un club de cantera y pronto me empezaron a cantar eso... ¡No podía ser otra cosa! En Gijón tuve un recibimiento de crack como no había vivido nunca. Pasé muchas emociones en un año y cinco meses. Fue el primer año que viví con mi actual mujer, hicimos muchos amigos... El Sporting es el único equipo en el que escribí una carta de despedida cuando me fui y lo hice porque lo sentía. Muchas veces he pensado que podía haberme ido a Gijón antes, o haberme quedado allí en lugar de aceptar la oferta de Japón. Tal vez hubiera pasado seis o siete años, o nos hubiéramos quedado a vivir en Gijón. ¿Quién sabe?

En su primer año anotó 18 goles y se ganó la llamada de Clemente para participar en la Eurocopa de 1996. A nivel colectivo, sin embargo, al equipo le faltó regularidad.

Estoy viendo ahora mismo una foto de la plantilla y creo que ese equipo podía haber hecho cosas mayores, desde mi punto de vista. El primer año íbamos sobrados en casa, aunque es verdad que fuera bajábamos un poco. Teníamos cuatro extranjeros de una calidad impresionante y con compromiso, uno por línea: Nikiforov, Hugo Pérez, Lediakhov... Luego teníamos también un porterazo como Ablanedo y gente de peso, como Giner, Velasco, Pablo, Marcos Vales, David Cano o Dani Bouzas... Más tarde llegó Cherishev. Era un equipo bastante armadito, la verdad.

¿Cuál cree que fue entonces la causa de que al final sólo se aspirara a la permanencia?

Las cosas se van rompiendo, hubo demasiados cambios de entrenador... En año y medio que estuve allí tuve a Rezza, a Novoa y a Floro. El proyecto cambió demasiado. Teníamos un equipo bastante bueno, para ir incorporando piezas poco a poco, pero no se hicieron bien las cosas.

Lástima que su etapa en Gijón durase tan poco.

Fue una cosa rara. A mí en noviembre de mi segunda temporada (1996-1997) me llegaron dos ofertas de Japón. La primera fue del Gamba Osaka, y luego la del Yokohama. En un entrenamiento se lo comenté a Floro, ¡pero en plan de broma! Le dije: 'Oye míster, tengo una oferta de Japón, ¿qué hago?'. Yo estaba jugando muy bien, era uno de los jugadores más carismáticos, y pensé que me iba a decir que no. Piense que yo tenía 34 años y en mi contrato había una cláusula de renovación si metía diez goles, cuando en aquel momento llevaba ya seis. Lo único que esperaba era que el entrenador me reforzara la moral un poco... Pues me dijo: 'Ningún problema. Habla con el club y te puedes marchar'. ¡Me quedé helado!

¿Nadie en el club intentó reconducir la situación?

No. Yo luego fui a hablar con Ramiro Solís, que era el secretario técnico, y me dijo algo parecido a lo del míster: 'Ningún problema. Si te quieres ir, paga y vete'. Como vi que no había ningún interés tampoco en el club, ya me planteé en serio lo de Japón. Tuve que perdonar todo el segundo año de contrato, porque en aquel momento en el Sporting ya había problemas económicos y lo pagaban todo a final de temporada, así que se puede decir que jugué gratis seis meses. Y encima, aboné una pequeña cantidad de dinero, no sé si 10 ó 15 millones de pesetas.

Deportivamente, el equipo lo echó de menos en los meses posteriores.

Hubo un directivo del club que vivía a mi lado en Gijón y que me llamó varias veces a Japón. Me decía que las cosas no estaban funcionando, y que por qué no volvía. Yo creo que a partir de ahí fue el hundimiento del club, y no por el hecho de que yo me marchara, sino por lo que se pagó por algunos jugadores después. No sé si habría intereses de por medio.

¿Existió alguna posibilidad de que regresara al Sporting?

Por mi parte estaba a disposición del club. Al directivo se lo comenté: 'Sabes que no es un problema económico, pero salid y decid que me queréis y vuelvo cuando queráis'. En Japón jugaba bien y hacía goles, pero también es verdad que en Gijón estaba como Dios, sacando el carné de entrenador e integrado en la ciudad.

Un año después de su marcha se produjo el traumático descenso a Segunda, con la menor puntuación de la historia de Liga.

Me dio mucha pena. En aquella época en Japón no tenía internet, solamente lo había en el club. Todas las mañanas lo primero que hacía era mirar cómo iba el Sporting. Como dije antes, había buen equipo, pero pegaron demasiados cambios sin saber adónde iban y no se dio continuidad a una base. Cada entrenador que llegaba traía a sus jugadores. Tanto dinero mal gastado... De eso no te recuperas.

En la selección española compartió vestuario con Abelardo

Sí, el 'Pitu' llegó al Barça justo cuando yo me fui al Deportivo de La Coruña, en el verano de 1994. ¡Él me alquiló mi casa en Barcelona, así que fui su casero! Lo hablamos durante el Mundial de Estados Unidos. Como persona es un crack, un tío de diez en todos los aspectos: noble, campechano.. Lo que ha hecho en el Sporting es admirable. Como para ponerle un monumento en la ciudad.

¿Suele venir a menudo por Gijón?

Pues cada año voy dos o tres veces. Estuve con mi hermano en El Molinón en los partidos contra el Athletic y el Barça. En verano voy siempre. En este último pasamos allí quince días, y estos días festivos, si puedo, también me acercaré.