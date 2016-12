«La ilusión de la selección siempre está ahí y más en El Molinón»

Con una ilusión similar a la de los niños de su campus, que le acompañaron en una gélida mañana en Llanera, a David Villa se le escapa la sonrisa cuando escucha hablar de la selección española. “Caigo un poco pesado ya, pero no puedo ocultarlo. Sé que es muy difícil, hace mucho que no vengo y el seleccionador tiene otros grandes delanteros, pero a uno siempre le hace ‘tilín’ y si creen conveniente que puedo volver, volveré encantado”, expone el ‘Guaje’ sobre la hipótesis de un regreso a ‘La Roja’, que en su horizonte competitivo tiene un encuentro ante Israel el 24 de marzo en Gijón.

Un escenario de ensueño para el de Tuilla. “En casa, en la tierra, en El Molinón”, prosigue el ariete formado en Mareo. “Es lo mejor que he hecho en mi carrera, poder jugar con la selección española y esa ilusión nunca se va a perder”, confiesa el atacante, que, aunque agradecido por las muestras de cariño de todos los que le piden iniciar una segunda etapa de rojiblanco, recuerda que su vuelta no es posible por su compromiso con el New York City. “Lo demás son suposiciones que no se ajustan a la realidad y es difícil opinar sobre algo que no es real”, tercia el langreano, esperanzado sobre el futuro del Sporting debido al largo camino que le queda por recorrer esta temporada.

“Lo mejor para el Sporting es que quedan muchos partidos, obviamente hay que trabajar para salir de ahí cuanto antes, pero confío plenamente en la garra y la casta de toda la gente que compone el equipo para poder salir”, expresa Villa, en la misma línea que su excompañero Javi Fuego, invitado de lujo para bajar el telón del primer campus de invierno del delantero esta mañana en el Pepe Quimarán. “Hay un grupo amplio de equipos que no tienen demasiados puntos, todavía hay tiempo para mucho, no acabó ni la primera vuelta aun, así que soy optimista”, señala el mediocentro del Espanyol, que respondió con simpatía todas las preguntas de los niños con los que compartió un ameno rato de fútbol sobre el césped sintético de Llanera.

“El equipo con Abelardo va a competir bien”, aventura el centrocampista poleso, quien, tras repasar la trayectoria sportinguista durante esta temporada, muestra su ilusión porque los buenos resultados lleguen a El Molinón cuando se reanudo la competición. “Espero que 2017 pueda ser un buen año. Es un año fundamental para que el Sporting continúe en Primera y estaremos animando y apoyando desde donde toque”, confiesa el pivote, que apura sus vacaciones navideñas antes de regresar a Barcelona y alimentó la pasión por el fútbol de los más jóvenes en Llanera.