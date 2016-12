La presión pasa a Nico Rodríguez

Fue reveladora la reflexión que hizo Javier Fernández el pasado jueves en EL COMERCIO: «El mediocentro es una posición tan importante que tenemos que dedicar el máximo esfuerzo, no solo a la búsqueda, sino a lo económico. La prioridad del Sporting es el mediocentro». Nico Rodríguez, director deportivo del conjunto rojiblanco, tiene un cometido de enjundia en este mercado de invierno. Fichar y acertar. El club entiende que la pieza correcta -un mediocentro de recorrido, muy físico, y práctico con el balón- puede influir para virar el rumbo del equipo; ser un estímulo que permita reenganchar al Sporting a la competición y empezar a ganar una batalla que el conjunto de Abelardo pierde habitualmente: el centro del campo.

No tiene margen de error en este próximo mes de enero el director deportivo gijonés, que llegó al Sporting en el verano de 2015, con una labor discreta hasta la fecha, aunque junto al 'Pitu' se presenta como el ingeniero principal del proyecto de la presente campaña. La demanda que tiene sobre la mesa para incorporar a un centrocampista no es nueva. Ya la tuvo el pasado verano, apurando los plazos del mercado estival, hasta que al final llegó Xavi Torres, que no casaba con los planteamientos expuestos por el cuerpo técnico. La duración de su contrato, por solo una temporada, ya fue sintomática. Y ahora es uno de los principales candidatos a abandonar el equipo, aunque para ello tendrá que encontrar antes destino.

El déficit que presenta el Sporting en la clasificación no admite vacilaciones. Nico Rodríguez ya dispone de una selección de unos diez futbolistas, con distintos parámetros económicos, en la que el mejor posicionado es Tomás Pina, al que el club ha realizado un seguimiento en los últimos meses. En todo caso, la prometedora alternativa que representa el futbolista del Brujas se plantea al mismo tiempo como la más complicada. Precisamente, el director deportivo rojiblanco estuvo el pasado mes de octubre en Bélgica. Un mes después viajó hasta Argentina para seguir viendo jugadores. Y, con una presencia frecuente en el Tartiere, no ha perdido de vista la Segunda. A través de un intermediario ha llegado también el ofrecimiento de Cheik Tioté, futbolista del Newcastle.

Fuentes del Sporting han fijado en unos 600.000 euros la cantidad que hay para acudir al mercado, aunque la cifra real podría ser superior. El club no quiere desvelar sus cartas, pero la intención es que el director deportivo ponga toda la carne en el asador por este futbolista. Luego, si surge otra opción para el extremo zurdo, con Jony como motivo más ilusionante, se abordará. Pero ahora mismo la consigna es centrarse en la búsqueda de ese mediocentro, no desviar el tiro con otros ofrecimientos, y afinar con la verdadera carencia que han detectado los técnicos en el plantel.

La trayectoria de Nico Rodríguez en el cargo, con un proyecto a tres años -esta es su segunda temporada-, no está todavía muy definida porque hasta el momento alterna luces con sombras. Es justo reconocer que en su primer año tuvo que convivir con la conocida sanción que limitaba el acceso al Sporting al mercado, al que podía acudir únicamente con unas condiciones muy determinadas de jugadores jóvenes y salarios mínimos. Llegaron por ahí Mascarell, Sanabria y Halilovic -estos dos en una gestión directa entre Abelardo y Luis Enrique-, y Vranjes y Lichnovsky, ambos en el mercado de invierno. Su primer año como director deportivo también se caracterizó por una falta de sintonía con Abelardo, que quedó reflejada por ejemplo en la incorporación de Vranjes, con discrepancia de criterios, aunque en el verano ambos recondujeron esta situación, con una mejoría de las relaciones.

El filial y Jony

Sus principales lunares están en la planificación del filial rojiblanco la pasada campaña y en la salida de Jony, en la que hubo responsabilidades por los dos bandos. Fue en una negociación que inició el director deportivo y que, después de enquistarse con importantes discrepancias, retomaron personalmente Javier Fernández y Ramón de Santiago. El club siempre sospechó que en ese punto la operación con el Málaga ya estaba cerrada, pese a que desde el entorno del jugador se negaba, como terminó por confirmarse meses después.

Desde el Sporting, por otra parte, ensalzan su dedicación y que haya colocado los cimientos a una estructura de ojeadores, liderada por Antonio Gómez, que desde Mareo confían en que dé sus frutos pronto. Ahora, después de un verano en el que se cerraron 13 incorporaciones, con un resultado negativo en el contexto global, dispondrá de un mes para tratar de frenar junto a Abelardo la caída libre en la que ha entrado el proyecto.