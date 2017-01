«Abelardo es nuestro entrenador hasta el 30 de junio sí o sí»

Ramón de Santiago (Cáceres, 1969), secretario del consejo y abogado del Sporting, manifiesta sin vacilación su análisis para EL COMERCIO de la situación del Sporting ante 2017. Al nuevo año se adentra enfrascado en la batalla judicial para tumbar la resolución dictada en su momento por Competición a cuenta del 'caso Williams'. No es el único de los frentes que tiene abiertos, pero sí el primero en la agenda.

–¿Tenía confianza en que Apelación corrigiera a Competición?

–Era previsible. Es otro comité integrado dentro de la Federación y no pensábamos que fuera a cambiar el criterio de Competición. Ahora vamos a recurrir al TAD, como ya hemos anunciado, y si no nos da la razón continuaremos por la vía ordinaria al juzgado de lo contencioso. Lo que se nos ha solicitado ahora es un plano del estadio por parte de Competición, que es el que tiene que ejecutar la sanción, que será facilitado. Estamos a la espera de saber la forma y la manera de cómo concreta la zona afectada.

–¿Ya tienen referencias de la zona?

–El árbitro lo ha concretado muy vagamente: saliendo del vestuario, a la derecha, aquella parte del fondo... Hemos enviado un plano con los sectores perfectamente identificados y el número de personas que hay en cada uno.

–¿Tiene más confianza en el TAD y en la justicia ordinaria?

–Tenía la certeza de que Apelación iba a ratificar la resolución de Competición. En el Tribunal Administrativo del Deporte tengo bastante confianza y aún más si cabe en la justicia ordinaria. Seguiremos dando nuestros pasos, insistiendo en nuestros argumentos de injusticia y desproporcionalidad. Entendemos que no es una resolución ajustada a derecho.

–¿Cuál es el calendario de plazos?

–Ahora tenemos que presentar el recurso ante el TAD. Tenemos 15 días hábiles. Vencen en torno al 12 ó 13 de enero. No vamos a agotar el plazo de cara a que, al mismo tiempo que interponemos el recurso, vamos a solicitar la medida cautelar para que se suspenda la ejecución. No vamos a agotar el plazo con idea de que haya tiempo más que suficiente para que puedan resolver antes del siguiente partido de Liga en El Molinón, que es el Eibar.

–Competición les ha reprobado por no hacer todo lo posible para frenar este tipo de conductas.

–No estamos de acuerdo en eso. Los informes que han realizado los profesionales enviados por la Liga, además del propio coordinador de seguridad de El Molinón, como máxima autoridad fuera del terreno de juego, dicen lo contrario. Dicen que hemos adoptado todas y cada una de las medidas preventivas que exige tanto la ley como el código disciplinario de la Federación. ¿Medidas poshecho? También. No se produjo ninguno más. Así se refleja en el acta.

–¿En qué punto se encuentra el 'caso Botía'?

–No ha habido ninguna novedad en este último año. Sigue pendiente de admisión en el Supremo.

–El historial anticipa un desenlace en el que tendrán que indemnizar al Barcelona.

–Me equivoco muchas veces. Espero que la opinión que di en su día sea un error más en mi carrera y que esto se resuelva favorablemente a los intereses del Sporting.

–Pues parece difícil.

–Nunca se sabe.

–Hace algo más de un mes la Audiencia Nacional dio la razón al Getafe por utilizar obras de arte para pagar a Hacienda. ¿Puede influir en el proceso que mantienen abierto ustedes?

–Es un proceso bastante similar y que denota que se ha producido un cambio de criterio en la Audiencia Nacional. Esperamos que ese cambio tenga reflejo en la sentencia que dicte al efecto el Tribunal Supremo, que es donde nos encontramos con nuestra reclamación principal. Lo sabremos seguramente entre el mes de marzo y abril.

–¿Pero puede tener influencia en el proceso del Sporting o ustedes ya se encuentran en una fase muy avanzada?

–Entendemos que sí puede tener efecto en la decisión que adopte la sala del Tribunal Supremo. Es un cambio de criterio muy claro y muy formalista, con lo que entendemos que esa formalidad que parece que vuelve a la Audiencia debe tener fiel reflejo en el órgano jurídico supremo, que es el Tribunal Supremo.

–El pago ya lo tienen cubierto, pero ¿significaría la devolución de una suma importante de recargos e intereses?

–Nosotros hemos pagado recargos e intereses. Nuestra lucha es por recuperar esos importes, que entendemos que hemos abonado de forma indebida. Es una cantidad importante porque ha sido mucho tiempo el que han estado en ejecutiva esas liquidaciones. Son cantidades de relevancia.

–¿Se pueden cuantificar en unos 3 millones de euros?

–Algo más de dos, seguro.

–¿Qué espera de este 2017?

–Situar al equipo donde se merece estar por tradición, historia y ciudad. Y revertir la situación deportiva, claro, que ahora mismo es algo complicada, pero estamos seguros de que lo conseguiremos. En el plano más social y económico, seguir en la línea en la que estamos, que creo que es la correcta y necesaria.

–¿El superávit de 1,5 millones de euros es real?

–Por supuesto que lo es. Igual que lo eran las pérdidas que llevamos a las juntas en el ejercicio pasado. Igual que esperamos que sea real el presupuesto que hemos lanzado para la campaña presente y que arrojará un superávit bastante considerable.

–¿La confianza en Abelardo se mantiene sin fisuras?

–Es total y absoluta. Así se le ha manifestado al propio Abelardo. No ha surgido ninguna duda en el consejo ni en la dirección deportiva. Siempre y cuando el 'Pitu' tenga fuerzas para sacar esto adelante y mantenerse como capitán de este buque, va a seguir siéndolo. Es nuestro entrenador hasta el 30 de junio sí o sí.

–¿Cómo le ha visto?

–Lo que se palpa es preocupación por una serie de resultados negativos, pero también ilusión y fuerza. Mucha confianza en sacar esto adelante con el grupo humano con el que cuenta y con la posible o posibles incorporaciones del mercado.

–¿Y esa apuesta es por convicción o por el largo contrato que tiene Abelardo hasta 2020?

–El 'Pitu' es una persona de Gijón, del Sporting, que tiene el escudo cosido a su piel. Si algún día se diera el supuesto de que tuviera que resolverse la relación contractual tanto por un lado como por el otro, estoy seguro de que no habrá ningún tipo de problema para llegar a un acuerdo con él. Pero es algo que ni siquiera se ha planteado.

–¿La cantidad para fichar se mantiene en torno al millón de euros?

–De la que se dispone actualmente son 600.000 euros. Otra cosa es que por el camino se produzca algún tipo de baja que suponga un ahorro de coste al club. Entonces se vería incrementada esa cuantía destinada a posibles incorporaciones.

–¿Han estudiado la posibilidad de que salga alguien en enero?

–Ese no es un estudio que competa el consejo. La dirección deportiva será la que tenga que hacer un informe y plantear al consejo las cuestiones en cuanto a altas y bajas.

–¿Y ya tienen ese informe?

–De momento no se ha producido ese hecho.

–Jony es una ilusión de Abelardo...

–Es un jugador muy querido. Un hombre de la casa que el año pasado hizo una magnífica temporada. Veo complicada esa opción por los costes salariales que tiene, porque llegó en el verano a un club nuevo y por el cambio de entrenador. Pero no se nos ha transmitido nada en ese sentido. Si la dirección deportiva estimase que puede interesar, el jugador quisiera venir y el Málaga estuviera dispuesto, ¿por qué no? Es un jugador muy querido aquí. Vamos a hacer lo que sea lo mejor para el equipo. Si la dirección deportiva y el cuerpo técnico avalan una incorporación, llámese Jony o Pepe, el consejo tiene la obligación de hacer todo lo que esté en su mano para traerla.

–¿Finalizó la relación con Doyen?

–La relación contractual está finiquitada. A día de hoy no existe vinculación contractual ni de ningún otro tipo con Doyen. Eso no quita para que el día de mañana se pueda establecer algún tipo de colaboración. ¿Por qué no? Siempre y cuando sea bueno para el Sporting.

–La aparición de estos fondos indica muchas veces una situación desesperada del club al que prestan colaboración.

–Los fondos han cambiado también un poco y se han adecuado a la situación real de los clubes. El fútbol español está mucho más saneado y los fondos que quieran trabajar con los equipos de Primera y Segunda tienen que ir con otro tipo de propuestas. No es lo mismo de antes. No existe esa situación de asfixia económica. Los fondos están reinventándose. Una propuesta como la que en su día aceptó el Sporting no es planteable hoy en día.

–¿Tiene relación con Nelio Lucas?

–La relación la tengo más directa con su abogado y representante. Nelio es una persona que está en muchos frentes. Al final coincides con él en los momentos de firmas y cierre de negociaciones. No es que no tengamos relación, pero es bastante lejana. La cercana era con las personas que llevan el día a día.

–¿Viajará el Sporting este verano?

–No existe ninguna idea, ni propuesta. Lógicamente, la temporada acaba pronto y un proceso vacacional tan grande puede que no sea conveniente, pero eso es algo que tienen que valorar el cuerpo técnico y la dirección deportiva. A día de hoy no tenemos propuestas. Tuvimos el año pasado alguna, pero entendimos que no era adecuada.

–¿A qué destinos?

–No recuerdo. Creo que Egipto y algún otro.