Burgui: «Trabajamos para que Las Palmas no realice su juego bonito»

El Sporting trabaja, desde ayer, para intentar ganar a domicilio a Las Palmas. Burgui aseguró que "el equipo está muy motivado y es consciente del partido que tenemos el fin de semana. Cada choque es una final y así es como nos lo tomamos". Sobre el rival, comentó que "ellos ofrecen un fútbol muy bonito, pero ya estamos trabajando para que no realicen su juego".

El extremo comentó sobre el descenso que "si nos va bien a todos individualmente nos irá bien al grupo. Estamos a cuatro puntos del Leganés, al Valencia no lo cuento. Tenemos que ir sumando ya para no descolgarnos". Además, añadió que "el Valencia tiene un gran potencial y aeguro que irá hacia arriba. Ojalá se quede con nosotros, pero no lo vemos así".

En cuanto a su posición en el terreno de juego, recalcó que "me gusta jugar con libertad, pero aquí el entrenador me pide cosas específicas y así lo tengo que hacer. Nunca jugué no de segunda punta ni de extremo".

Por último habló sobre el mercado invernal: "El que venga lo hará para sumar y ayudar. Personalmente veo al equipo muy bien, confío en el grupo. Estamos capacitados para conseguir la permanencia".