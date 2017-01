El as bajo la manga de Abelardo

Aseguran los expertos que lo más difícil no es llegar a lo más alto, sino mantenerse entre los mejores. Los que conocen de cerca a Juan Rodríguez dicen de él que es un defensa cuya principal virtud es la interpretación del juego. Además, se trata de un central que cuenta con una buena salida de balón y que acaba victorioso los duelos con sus rivales.

Juan Rodríguez tocó la gloria, el pasado 22 de octubre, en Granada, al disputar sus primeros minutos en Primera División. Sin duda, fue el mejor regalo que pudo tener. El central se coló en el once inicial de Abelardo y disputó todo el partido. Desde entonces, jugó media hora ante el Villarreal en El Molinón.

Pero, a sus 21 años, el joven defensa nacido en Cedeira, un pequeño pueblo pesquero situado al Norte de la provincia de La Coruña, tiene ante sí la oportunidad de comenzar el 2017 como terminó el 2016, en el centro de la zaga rojiblanca y como titular, dada la baja de Amorebieta, por sanción, y las dudas que generan los estados físicos de Meré y Lillo. Es la última baza de Abelardo Fernández.

Se trata de un defensa solvente y de garantía para cubrir las ausencias de Abelardo

Su último encuentro con la camiseta de la primera plantilla del Sporting tuvo por escenario Eibar. Fue la despedida del conjunto de Abelardo en 2016. Un choque para olvidar. Los rojiblancos cayeron eliminados en dieciseisavos de final de la Copa. Y lo que es peor, goleados y con una mala imagen. Juan Rodríguez jugó aquellos 90 minutos.

Ahora, después de las vacaciones de Navidad, la plantilla no cesa de repetir aquel refrán de 'año nuevo, vida nueva'. Es consciente de la importancia que adquieren los partidos del mes de enero. El Sporting necesita ganar, sí o sí, para salir del descenso y el próximo rival a batir será Las Palmas, el conjunto dirigido por Quique Setién.

El gallego no dudó, el pasado verano, ni un instante en fichar por el filial rojiblanco. Después de completar 28 partidos con el Somozas en Segunda B, la entidad gijonesa terminó por concretar su traspaso. Abelardo no dudó en contar con sus servicios y lo incluyó en la lista de futbolistas que se desplazaron a Portugal para realizar una parte de la pretemporada.

Hace un par de meses, el propio entrenador gijonés anunció que Juan Rodríguez iba a completar todos los entrenamientos del año con el primer equipo, independientemente de con qué conjunto, el de la primera plantilla o el del filial, jugase el fin de semana. Desde entonces, no se ha perdido ninguna sesión y continúa su progresión sobre los terrenos de juego.

La evolución de este futbolista no coge por sorpresa a nadie. Varios equipos de Primera División golpearon su puerta durante el pasado mercado veraniego. Pero el Sporting fue entonces el que más rápido se mostró para contratar al central. Como es normal, él, como cualquier otro futbolista, necesita minutos y la confianza del entrenador. Por el momento, Juan Rodríguez aún no es titular en este Sporting, pero Abelardo no ha dudado en contar con sus servicios siempre que ha sido necesario. Eso sí, siempre que está disponible para jugar con el filial, su técnico, José Alberto, lo alinea para ganar contundencia defensiva.

Ante el compromiso ante Las Palmas, el 'Pitu' arrastra la baja segura de Amorebieta, por sanción, y la posible ausencia de Lillo. Además, otro de los centrales como es Meré llega con problemas musculares. En principio, este último es recuperable para jugar el sábado. El rojiblanco se ausentó tanto el lunes como el martes del entrenamiento, pero hoy regresará al trabajo con el resto del equipo.

Con Amorebieta sancionado, a Abelardo le quedan cuatro centrales para tres puestos, siempre y cuando el técnico decida, como así parece, continuar con su sistema de tres centrales. Entre esos zagueros aparece Lillo. El alicantino aún se recupera del esguince que sufrió en la rodilla izquierda en un choque fortuito con Burgui durante un entrenamiento. Por el momento, el rojiblanco no ha participado en ninguna de las dos sesiones de la semana y es seria duda para el sábado.

Así las cosas, Meré y Juan Rodríguez se perfilan como titulares para jugar ante los canarios. Una vez más, Abelardo acude al filial para tapar agujeros. El buen fútbol que practica Las Palmas pondrá a prueba a Juan Rodríguez, que, de jugar, sumará nuevos minutos a los 117 que acumula en su haber. Todo dependerá de la evolución de Lillo esta semana.