Abelardo ajusta el traje

La atractiva y resultona puesta en escena de Las Palmas, que Quique Setién lleva cultivando con mimo desde sus años en el Lugo en Segunda B, anuncia un replanteamiento del dibujo del Sporting. Con el sistema de los tres centrales y los dos carrileros, el equipo de Abelardo había manifestado un prometedor engarce antes del naufragio frente al Villarreal, pero, si no llega a tiempo Lillo, como así parece, el técnico gijonés solo dispondrá de tres centrales para la ocasión, con el riesgo abierto de quedarse sin soluciones en el banquillo ante cualquier contingencia. Por otra parte, el equipo canario está abrochado por un espíritu marcadamente ofensivo, al que se le presuponen debilidades con la pérdida de balón, y tiene un patrón de juego muy definido. Son dos argumentos que plantean la duda razonable del cambio de sistema.

«Ellos van a tener bastante la posesión de balón y vamos a tener que estar muy bien situados», comentaba ayer un futbolista de la primera plantilla a otro. En el último partido del año, frente al Atlético en el Calderón, el equipo de Quique Setién tuvo el 68,9% del control de la pelota ante uno de los candidatos a pelear por los títulos de la temporada, que ganó el partido por la mínima (1-0), con sufrimiento.

Una de las soluciones para contrarrestar ese monopolio pasaría por adelantar la línea de presión y hacerla más agresiva. Sopesa el 'Pitu', en ese sentido, si sería conveniente recuperar un sistema con dos delanteros para fortalecer esa sensación de agobio a la salida de balón de los canarios, aunque sea, por otra parte, el dibujo que el aficionado más asocia al fracaso del colectivo en este tramo de la temporada y del que no hay buen recuerdo. Sin embargo, parece poco probable y no es, de hecho, la única alternativa que maneja Abelardo para empezar con buen pie 2017.

Habitualmente, Setién dispone un 4-3-3 sobre el césped, con un trivote que pivota sobre la fortaleza de Roque Mesa, aunque el dibujo puede mutar hacia un 4-2-3-1 dependiendo de quién juegue. En cualquier caso, las señas de identidad y la naturaleza del fútbol de Las Palmas se mantienen intactas y la fortaleza del centro del campo canario, también. Por la cabeza del 'Pitu', ya lo dijo en alguna ocasión antes de que terminara el año, ronda la posibilidad de alinear tres mediocentros en el mismo partido, algo a lo que se ha resistido hasta la fecha, aunque ahora parece más proclive a aventurarse por ese camino. Porque el Sporting pierde con demasiada frecuencia la batalla del centro del campo, una desgracia de anticipo de la derrota.

Ausencia de Moi Gómez

El técnico dirigió ayer un entrenamiento a puerta cerrada para probar algunas de estas variantes que le rondan por la cabeza para el choque ante Las Palmas. Recuperados Jorge Meré y Nacho Cases, y ausente todavía Lillo -su concurso se presenta muy difícil-, el técnico ensayó en algún momento con Xavi Torres como elemento único por delante de la defensa, con Sergio y Cases por delante. En ese hipotético once, en todo caso, no estaba Moi Gómez, quien trabajó al margen del grupo, aunque su disponibilidad para pasado mañana no parece correr peligro. En uno de los simulacros, Víctor Rodríguez también se asomaba a la titularidad, con Carmona en la otra banda, con Babin y Meré de centrales. Mientras, los futbolistas del filial Juan Rodríguez, Rubén y Riki, que ocupó el lateral derecho, paliaron las ausencias de Lora, Dani Ndi y Carlos Castro.

Independientemente del sistema, Abelardo quiere recuperar las señas de identidad del equipo para comenzar a sacar la cabeza lo antes posible de la clasificación.