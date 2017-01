Los viejos defectos hipotecan el nuevo año

Había la pasada temporada un Sporting que, como reconocía el propio Abelardo, tenía muchas limitaciones, pero que competía en la mayoría de los partidos. Terminó la primera vuelta con apenas 15 puntos, pero con la impresión de haber merecido un mayor botín. No solo compitió contra rivales de más enjundia, sino que encandiló a la grada por su garra y espíritu de supervivencia. Siempre vendía cara su piel, a riesgo de que llevar más de un desengaño futbolístico.

El Sporting actual, en cambio, ha perdido esos valores, los mismos que hacía albergar esperanzas de salvación a pesar de los malos resultados. El equipo, lejos de emerger, sigue hundido en una falta de confianza absoluta, que se traduce en un juego timorato, asumiendo un complejo de inferioridad ante adversarios a los que antes miraba a los ojos. «El grupo tiene que reaccionar» repitió el técnico al término del enésimo desengaño esta temporada lejos de El Molinón.

El conjunto gijonés no da la talla en los partidos que juega como visitante. En el estadio de Gran Canaria jugó muchos minutos a merced del rival, limitándose durante algunas fases a perseguir el balón sin orden ni concierto. Una escena que se ha repetido demasiadas veces desde el comienzo de la competición. Es triste que un equipo no acumule ni tan siquiera un tiro a portería en 45 minutos. El Sporting solo reaccionó a raíz del gol insular y lo hizo de forma tímida para un cuadro obligado por la situación en la clasificación a ser más ambicioso y a encarar los partidos con otra actitud, más agresiva en ataque y en defensa.

Ni con cambio de sistema

Requiere el equipo un equilibrio que Abelardo no ha conseguido en la presente temporada. Ni tan siquiera el cambio de sistema ha logrado enmascarar los déficits del plantel. La apuesta por los tres centrales elevó la moral después de las buenas prestaciones que el Sporting ofreció en el Bernabéu y en la última victoria liguera ante Osasuna, pero el equipo no ha recuperado la solidez que proyectó en ambas citas. Introducir más zagueros no es una garantía, a la vista de los últimos compromisos, de que el cuadro gijonés defienda mejor. Es habitual comprobar en muchos partidos ver a los futbolistas rojiblancos correr detrás de la pelota, asumiendo su condición de ratón ante contrincantes, que les doblegan con sus propias armas.

Dados los cambios que ha introducido en el once el técnico no parece que sea un problema solo de nombres. Abelardo ha probado diferentes combinaciones, pero no ha conseguido estabilizar la nave, arrastrada por el mar de fondo que avivan las derrotas.

El técnico asumió semanas atrás que no es capaz de dar con la tecla. Un discurso inesperado, pero que revelaba la frustración del 'Pitu', impotente después de ver cómo la Real y el Villarreal pasaron por encima de los gijoneses ante el disgusto de la grada de El Molinón, que ya ha trasladado su indignación con el equipo. La pasada campaña, la afición despidió al Sporting con aplausos después de muchas derrotas, pero en esta ocasión no encuentra motivo alguno para recompensar la actuación del once rojiblanco.

Es difícil entender, por ejemplo, la endeblez que deja al descubierto el equipo en los primeros minutos de los partidos. Hasta en ocho ocasiones ha recibido el Sporting un gol en el primer cuarto de hora, un lastre para encarar los encuentros, como reconoce el propio preparador. En el estadio de Gran Canaria, el conjunto gijonés consiguió alcanzar la orilla del primer tiempo sin recibir un gol. Un dato engañoso a los ojos de cualquiera que haya visto el partido, en el que solo las intervenciones de Cuéllar impidieron que Las Palmas tomara ventaja antes en el marcador. Antes del minuto 11 de partido, el cuadro insular acumuló cuatro ocasiones claras de gol, que constatan la tibieza rojiblanca en el arranque.

Refuerzos

Es evidente que Abelardo cuando pedía cambios en el club se refería a la necesidad de introducir modificaciones en la plantilla. Dos fichajes, al menos, pretende el técnico, que esperaba contar con alguno de los refuerzos en la primera cita liguera del año. Sin embargo, las negociaciones se han dilatado en exceso, en contra de sus deseos.

La prioridad en la lista sigue siendo la incorporación de un mediocentro que contribuya a conseguir ese equilibrio que tanto demanda el equipo, que sigue sin encontrar una manta apropiada a su esquema. Si sale con intenciones ofensivas, el equipo palidece por la fragilidad atrás. En cambio, si apuntala la zaga, es difícil que el Sporting se prodigue en ataque. No parece que un jugador sea capaz de cambiar una carencia de tal dimensión.

Tanto Abelardo como los propios futbolistas quieren recuperar la identidad perdida, recuperando el pulso que les mantuvo con vida la pasada campaña. No es extraño que se haya hecho un guiño a Jony, cuya influencia en el conjunto rojiblanco la pasada campaña era mayúscula y no hay un futbolista de sus características en la actual plantilla. Es evidente que el equipo que se ha confeccionado no está a la altura de lo que esperaba el propio técnico, por mucho que éste defienda en público su entrega. Después de trece incorporaciones, pocos análisis positivos se pueden extraer de los 'nuevos' más allá de la entrega y el compromiso que muestre alguno.

El Sporting tiene ante sí la posibilidad de mejorar el balance de la pasada campaña, cuando alcanzó el ecuador de la competición con quince puntos. Sin embargo, dada la dinámica adversa de resultados, parece difícil que pueda conseguirlo. Ganar al Eibar, un rival que superó a los rojiblancos en el emparejamiento copero, puede servir de bálsamo antes de encarar el choque del Villamarín ante el Betis, último del primer acto.