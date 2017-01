Lillo: «La presión de El Molinón nos puede venir grande»

Lillo regresó el pasado sábado a la competición. El lateral comentó que no se esperaba jugar, pero la baja de Cases hizo que actuara en el centro de la zaga: "La rodilla me responde bien. El jueves por la tarde me infiltré y no tuve molestias. Noté físicamente el tiempo que estuve parado. No me esperaba jugar. Al final decidió ponerme porque Cases estaba tocado".

El defensa sorprendió con sus declaraciones al asegurar que "es cuestión de confianza. Estuvimos muy bien al principio y ahora estamos de bajón. A lo mejor nos viene grande jugar en El Molinón por la presión. Al final en cuanto haces un pase mal o el resultado se pone en contra nos cuesta mucho". "El Molinón aprieta tanto a favor como en contra. Es normal que la gente se enfade. No hay que buscar excusas, estamos mal y hay que ganar al Eibar", subrayó. Además añadió que "se han visto casos donde El Molinón se ha centrado en algún jugador. No queda otra que ganar".

En cuanto a la situación del equipo en la Liga, el rojiblanco admitió que "parece que el tren se nos va. Quedan seis puntos. El año pasado se hicieron 15 puntos al final de la primera vuelta". "Si no ganamos al Eibar va a estar muy difícil. El equipo se ha dado cuenta de lo mal que estamos. Es una situación complicada porque el equipo sale con la intención de ganar, pero estamos fastidiados porque no sumamos", recalcó.

En cuanto a Abelardo, Lillo dijo que "parece que la culpa solo es del entrenador, pero al final los que jugamos somos nosotros. A lo mejor tienen que echar a diez y no a uno". "Anima la clasificación porque estamos a un punto de salir del descenso. Lo tenemos en nuestra mano, podemos salir de ahí y dar un salto para ganar confianza", concluyó.