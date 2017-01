Amorebieta: «No es momento de buscar culpables, hay que estar unidos»

Fernando Amorebieta regresará a la competición después de cumplir un partido de sanción. El defensa del Sporting comentó que "hay que venir con ganas de trabajar y hacer las cosas bien. Tenemos que estar unidos y saber en qué situación estamos. Tenemos que dar la cara y salir al campo con más ganas que nunca". "No es fácil vivir en esta situación, pero somos profesionales y estar en las buenas y en las malas. Tenemos que salir a morder", argumentó.

El rojiblanco subrayó que "es normal que El Molinón apriete. La situación no es fácil y somos conscientes. Hay que estar unidos, necesitamos de todos". "Sabemos que el Eibar está haciendo las cosas muy bien. Tenemos que salir con ganas para poder enderezar el rumbo", afirmó. Sobre el choque del domingo también dijo que "no pienso en la derrota. Si vamos pensando que vamos a perder nos quedamos en casa. No vale otra cosa que pensar en la victoria".

En cuanto a la situación del equipo en la Liga, Amorebieta señaló que "no es momento de buscar culpables, es momento de estar unidos. Hay que salir al campo como nunca". "El equipo ha demostrado que se pueden hacer cosas importantes. No hemos tenido esa continuidad por los resultados. Somos profesionales y estamos preparados para ello", añadió.

Ep Sporting mecesita ganar y Amorebieta tiene claro cuál es la clave: "Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y ganar para que piensen que el Sporting está vivo". "Se tiene que notar lo que nos estamos jugando. Esa es la clave", concluyó.

Por último habló de la afición: "Es normal que la gente no esté conforme. Solo faltaba que la gente esté contenta cuando el equipo pierda. Tenemos que transmitir en el campo para que la afición esté con nosotros".