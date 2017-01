Lillo: «En lugar de a Abelardo igual había que echar a diez o doce de nosotros»

Es inusual que un futbolista se salte el guión y abandone los lugares comunes en su comparecencia ante los medios de comunicación. Ayer, Manuel Castellano Castro 'Lillo' puso negro sobre blanco sobre la crisis del Sporting. Lo hizo con franqueza y sinceridad, sin obviar la crudeza de la delicada situación del equipo.

«Estamos fastidiados porque pasan las semanas y el equipo no suma. Parece que el tren se nos va», admite el futbolista, que reapareció en el estadio de Gran Canaria después de casi un mes ausente a consecuencia de un dolor en una rodilla. El defensa alicantino fue infiltrado el jueves por la tarde a fin de que estuviera disponible para el partido ante Las Palmas. Inesperadamente, incluso para el propio Lillo, fue titular el sábado e, incluso, disputó los noventa minutos.

Opina el zaguero, fichado este verano procedente del Eibar, que el partido ante su exequipo tiene una importancia mayúscula. «Si no ganamos -advierte-, estamos jodidos». Asegura que la plantilla se ha dado cuenta de lo «mal que estamos» y tiene entre ceja y ceja revertir el escenario con un triunfo balsámico ante el verdugo copero.

El alicantino se infiltró para jugar en Las Palmas y asegura que ha dejado atrás el dolor en la rodilla

No oculta Lillo que muchos futbolistas tuvieron un inicio prometedor y, sin embargo, en las últimas jornadas han experimentado un bajón importante en su rendimiento. Precisa, además, que el ambiente que se ha generado de pesimismo en torno a la trayectoria del equipo tampoco ayuda. «Todos sabíamos que El Molinón apretaba, pero a muchos igual nos viene grande jugar en este estadio», confiesa, al tiempo que revela que la sucesión de malos resultados ha multiplicado la presión. Precisa, casi a renglón seguido, que el ambiente generado ante su afición «no intimida al equipo», si bien le condiciona, sobre todo «cuando se hace un pase mal o recibe un gol». «Nos cuesta mucho dar la vuelta a la situación», concreta el futbolista alicantino.

Los reproches de la afición se han concentrado en algunos futbolistas, como es el caso de Burgui. Una actuación poco agradable, pero que enmarca dentro del fútbol. «Cuando las cosas no van bien enseñan su malestar hacia los jugadores», explica el lateral alicantino, que con el cambio de sistema ha intercalado esa posición con la de central diestro. El Molinón aprieta, pero eso no vale como justificación para los encuentros a domicilio. El Sporting es el peor visitante de la Liga, después de conseguir solo dos puntos en esta primera vuelta. «Estamos mal fuera de casa y no hay que buscarle más explicación», señala, al tiempo que esgrime el trabajo como única fórmula para cambiar la tendencia.

Igual de claro se expresa Lillo a la hora de defender la labor de Abelardo. Quita la responsabilidad al técnico e insiste en que son los jugadores los que tienen que dar un paso adelante y cambiar la dinámica. «En lugar de echar a uno -asegura en alusión al entrenador-, igual hay que echar a diez o doce de nosotros». Entiende que prescindir del técnico es siempre el camino más fácil, pero él tiene claro que la plantilla no puede escurrir su culpa en la trayectoria del equipo.

Afirma que le importa poco el Eibar y que su única preocupación es ganar el partido del domingo. Dice que él cree que es posible remontar la situación, «porque de lo contrario me iría o le diría al entrenador que no cuente conmigo para jugar».

Lillo subraya la importancia de estar unidos en este contexto y solo se consuela con la mala racha que tienen los equipos de abajo, con los que pelea por la permanencia. En esta lucha, sostiene, no estará el Valencia, a quién pronostica que «irá para arriba después de que lleguen los refuerzos invernales».

No pone paños calientes a la hora de juzgar la primera vuelta que está completando el equipo: «¿Una nota? Suspenso. Llevamos muchas jornadas sin ganar. Es una nota mala».