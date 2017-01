Los aficionados del Sporting: «Nadie se puede quejar de la presión de El Molinón»

Lillo abrió el pasado martes sin pretenderlo un debate en el entorno del Sporting. ¿Existe una excesiva presión al equipo por parte de la grada? ¿Hay jugadores que no están capacitados para jugar en El Molinón? ¿Quiénes son los culpables de la actual situación? EL COMERCIO ha trasladado estas cuestiones a los aficionados a fin de conocer su impresión sobre el trasfondo de las declaraciones del futbolista alicantino en sala de prensa.

Nadie puede poner en tela de juicio la franqueza del defensa rojiblanco, que, además de salir en defensa del entrenador, reconoció que la exigencia en Gijón es grande y que a algunos futbolistas «igual nos viene grande jugar aquí». Alude a los nervios que atenazan al equipo cuando hay una pérdida de balón o se recibe un gol en contra.

«Son los jugadores los que tienen que hacer un examen de contrición y analizar si están o no capacitados para vestir este camiseta», opina Avelino Buera, de la Peña Sidrería Sporting. «El Molinón siempre fue exigente», recuerda, «pero mucho más en épocas en la que el equipo competía en los puestos altos de la clasificación».

Joaquín Rodríguez, presidente de la Peña Sentimiento Rojiblanco, asegura que el comportamiento del conjunto deja «helado» a los aficionados, frustrados por los malos resultados y el juego deficiente. En todo caso, su impresión es que Lillo, con sus palabras, «pide el apoyo de los seguidores» para superar la situación.

No comparten algunos aficionados que se hable de presión cuando se trata de profesionales. Esta es la teoría de Víctor Manuel Iglesias, máximo representante de la Peña Fair Play. Afirma que Lillo puso verbo «a lo que pensamos todos sobre el equipo». Cree que no se puede reprochar nada a la grada e insiste en que los culpables de la situación son el entrenador y la plantilla, además del consejo de administración, como responsable de la planificación.

«Si no es exigente la grada con el equipo antepenúltimo...», apostilla Kike Rodríguez, de la Peña Tazones. En su opinión, El Molinón no ha levantado la voz y se ha limitado a animar al equipo, aunque algunas veces, admite, «se nos quiten las ganas». Su tesis es que el equipo ha perdido los valores que tenía la pasada campaña. «Los 'guajes' se mataban por esta camiseta», dice.

Malos resultados a domicilio

No es diferente la versión que expone Javier Echevarría 'Chapi', presidente de la Peña Alejo Caso. «El estadio aprieta menos que nunca», asegura este joven aficionado, al que no le convencen las quejas de los jugadores sobre la presión que sienten cuando juegan en casa. «Si ganaran algún partido fuera de casa, lo podría entender, pero es que el equipo tampoco funciona a domicilio», añade 'Chapi', que ve a la grada «demasiado tranquila» para la situación del Sporting y recuerda que a los entrenadores «antes los echaba la 'tribunona'.

Víctor Sánchez, presidente de Unipes y componente de la Peña El Indio de Blimea, que presidió, aplaude la actuación de Lillo y el discurso que hace «cargado de autocrítica». «No veo quejas hacia El Molinón y sí el reconocimiento de que los propios futbolistas son los culpables de la dinámica actual», interpreta Sánchez, que aplaude la sinceridad del jugador a la hora de lanzar un mensaje de este calado.

«Fue valiente cuando dijo lo que dijo», profundiza Isidro González Justo, de la Peña Desastre de Avilés. Teme que haya fisuras en el vestuario, aunque su interpretación va más por otros derroteros: «Los futbolistas están nerviosos por la situación». Lamenta que la plantilla no muestre el mismo espíritu de lucha que atesoraba en un pasado reciente y no quiere oír de hablar de presión. «Jugar en El Molinón tiene que ser una satisfacción para cualquiera y en el caso de un profesional entiendo que cuanta más presión tenga mejor se tiene que encontrar», destaca.

La conclusión, asegura Aurelio Rodríguez, de la Peña Carbonera, es que El Molinón «no exige nada a los futbolistas» y solo ha prestado ayuda en los últimos tiempos. Recuerda que la trayectoria del conjunto gijonés no motiva precisamente a la grada, tanto en lo concerniente a los resultados como el fútbol que están practicando. Reconoce que le ha sorprendido la mala racha del equipo después de lo «mucho que prometía» en el arranque de la competición. «No están a la altura», sostiene Rodríguez, que, sin embargo, no pierde la esperanza de que el Sporting consiga el objetivo al final de la temporada. Considera que serán muy importantes los dos próximos partidos, con los que se cierre la primera vuelta. «Si no ganamos, será muy complicado remontar», piensa.