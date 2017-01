Abelardo: «Cuando llegué el club era una ruina, estoy capacitado para revertir la situación»

Ilusionado y con ganas de lograr un Victoria ante el Eibar. Así se mostró Abelardo en la Escuela de fútbol de Mareo. "Yo cogí el club cuando era una ruina. Llevo tres años y no me imaginaba estar aquí con todos los logros cosechados. Estoy convencido de que puedo sacar la situación adelante", comentó. Además añadió que "me siento capacitado de sacar la situación adelante. Estoy en mi club y muy contento. Lo sufro como entrenador y como sportinguista. Han sido dos años fantásticos e imposibles. Estoy con ganas de revertir la situación".

El preparador subrayó que "esta semana ha sido muy positiva. Me han gustado, han sido ruedas de prensa de unión. En el fútbol la mayor responsabilidad es del entrenador". "Es un choque muy importante. Necesitamos ganar, unión siempre ha habido, ahora tenemos que tirar todos del carro", recalcó.

Del rival dictó que "el Eibar está haciendo una buena temporada. Tenemos que intentar jugar en el campo rival porque sino lo vamos a pasar mal. Hay que intentar ganar y necesitamos la victoria". El 'Pitu' aún no tiene clara la alineación porque "depende de cómo vea a los jugadores tocados. En función de ello, decidiré".

En cuanto a Ricardo Serrés, Abelardo explicó que "ayer tuvimos un primer contacto y es positivo. Es un integrante más de la plantilla".