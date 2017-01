Abelardo mantiene su ofensiva por Jony

Abelardo está totalmente convencido de que para buscar una revolución definitiva hay que repescar a Jony, el futbolista más influyente que ha tenido el Sporting en los últimos tiempos, capaz de acelerar el pulso de El Molinón con sus arrancadas de vértigo. Y no se ha descabalgado de esa idea, pese al cambio en el banquillo de La Rosaleda, cuyo efecto se sigue con atención en Gijón. En el club se asume como un imposible, casi ciencia ficción; una operación difícil de gestionar a día de hoy y para la que habría que liberar una importante masa salarial como primer paso. No se han hecho números, pero todavía restan semanas para que se cierre el mercado y nadie se atreve a descartarlo al cien por cien.

Desde Mareo coinciden en que, además del oficio y el colosal derroche físico que hacía el equipo la pasada temporada, existía en el grupo un elemento desequilibrante que decidía, tomando como referencia un caso cercano, jornadas de fútbol como la que se disputó el pasado fin de semana en Las Palmas. La secuencia de la espectacular acción del cangués, en clave solista en el Estadio de Gran Canaria el año pasado, fue rescatada con nostalgia por el sportinguismo hace unos días. Jony tenía una influencia brutal en el juego del Sporting, además de participar en un porcentaje elevadísimo de los goles rojiblancos.

Abelardo mantiene un contacto permanente con el jugador de Cangas del Narcea, que atraviesa un momento delicado en el Málaga, y lleva tiempo tratando de persuadirle de que su sitio está en Gijón. Y Jony se ha mostrado receptivo a esa idea. Con Juande Ramos estaba condenado al ostracismo, mientras que con el 'Gato' Romero se anuncia un guión continuista para su situación personal. En su estreno, en el partido ante el Celta de Vigo en Balaídos, el rápido extremo dispuso de una participación residual.

No le sacó al campo hasta que el Málaga perdía con claridad (3-0), sin margen lógico para voltear el marcador con una mínima oportunidad de doce minutos. En los últimos seis partidos del Málaga apenas ha disputado media hora de fútbol. En cualquier caso, desde La Rosaleda insisten también en la dificultad de esta opción, amparados en que Romero quiere recuperarle, pero siempre a la sombra del 'Chory' Castro, indiscutible para su compatriota.

Pero si la puerta del Málaga se abriera, el extremo no encontraría rechazo a su vuelta en el consejo. Javier Fernández, presidente del Sporting, ya desveló en EL COMERCIO que había mantenido una conversación con el futbolista hace unos meses, con motivo del viaje del Sporting a Málaga. En ella, ambos habrían limado asperezas y aclarado algunas manifestaciones que en su momento propiciaron el cabreo de Jony, muy crítico con los dirigentes en su despedida. En todo caso, hay algún sector del club que no ve con buenos ojos la vuelta del futbolista, que sigue antojándose muy complicada y dependiente de variables que el Sporting no maneja de forma directa. Otras opciones, como la de Nahuel, por el que Nico Rodríguez preguntó hace unas semanas, se han descartado por el momento.

Partido sin refuerzos

El 'Pitu' quiere poner toda la carne en el asador para lograr la vuelta de Jony, con el que, si se confirma el fichaje de Tioté, que ya se llevaría el grueso del dinero del que dispone el Sporting para este mercado, se colmarían las aspiraciones del cuerpo técnico, que ha demandado con urgencia la llegada de savia nueva muy específica en este mercado invernal. Desde el club, de hecho, se había instado a Nico Rodríguez, director deportivo del Sporting, a que acelerase las gestiones por el africano para cerrar su fichaje en estos próximos días.

Abelardo tendrá que afrontar mañana un partido más sin refuerzos. De momento siguen reduciéndose los márgenes del mercado, que ya camina por su decimotercera jornada, casi en el ecuador, sin que se llegue a concretar el acuerdo, pendiente de la rescisión contractual del futbolista de Costa de Marfil del Newcastle. En cualquier caso, Tioté se ha mostrado satisfecho con la opción que representa el Sporting y con ganas de jugar en la Liga, aunque todo queda pendiente de su desvinculación del club inglés, que también parece haber dado luz verde a su salida hacia Gijón. La jornada de ayer, en ese sentido, se consumió sin novedades, a la espera de que se produzcan en estas próximas horas.

El diario inglés 'The Shields Gazette', mientras, deslizaba este viernes que al futbolista podría llegarle una oferta importante a nivel económico desde un club chino, aunque sin ofrecer más detalles. El club confía en las sensaciones que ha trasladado el jugador, que parece convencido de la opción de fichar por el Sporting. A partir de ahí, el club gijonés estudiaría alguna salida, con la posibilidad de que Rachid salga cedido, en vez de Xavi Torres, para continuar con su progresión.