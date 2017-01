El Sporting dice adiós a Abelardo, el hacedor de gestas

Pese a la aparente barrera de su timidez, Abelardo Fernández, el 'Pitu', ha cumplido estos últimos años estrictamente con su función. Y de forma notable. Afable, amable, cercano. Sin embargo, finalmente, ha dejado de sonreír. Ha apagado aquel piloto automático de su cara que encendió cuando aquel consejo de administración del Sporting despertaba, curiosamente víctima de un gol del ahora central sportinguista Babin, aquel 3 de mayo de 2014 en Alcorcón, del 'sueño' agotado en el que lo había envuelto el 'cocinero' José Ramón Sandoval para recuperar que la filosofía del club era Mareo.

Por eso, antes de ir en busca de un técnico fuera de los límites de las instalaciones municipales gijonesas, el consejo presidido por Antonio Veiga, pero conducido por Javier Fernández, el gran apoyo hasta el último minuto del 'Pitu', apostó por un hombre de la casa, pero también por un exfutbolista y entrenador cuya imagen y nombre encandilaban a la afición.

El tema del entrenador quedaba, pues, solucionado con una escueta nota de prensa en la página web del club. El relevo en el banquillo, en cualquier caso, ya estaba encaminado desde tiempo. La paciencia se había consumido con el técnico de Humanes. Extravagante, personalista y preocupado más de su futuro que del del grupo de cuyas riendas guiaba, su crédito terminó por agotarse de regreso del estadio de Santo Domingo.

Al entrenador rojiblanco le tocó lidiar con dos temporadas sin casi refuerzos

El 'Pitu' puso intensidad a un equipo recio, de poco toque, fuerte atrás e incisivo a la contra

Aquel instinto dio buenas plusvalías a la entidad. De números y de jugadores. Aquel gol de Babin situó en el banquillo rojiblanco a un joven entrenador asturiano para dar guiar a un Sporting desorientado. Abelardo apostaba por un estilo propio: llegaba la intensidad, perdida en aquella temporada 2013-2014 irregular, a un equipo recio, de poco toque, fuerte atrás e incisivo en sus escogidos ataques... Pero con mucho nervio y pasión. La marca del técnico gijonés.

Abelardo implantó su estilo, con el respaldo del consejo. Y se rodeó del equipo técnico que había compartido el inolvidable viaje de Manuel Preciado en el pasado. Iñaki Tejada, su segundo; Gerardo Ruiz, su preparador físico, e Isidro Fernández, su preparador de porteros. Sus 'escoltas' personales.

La grada siempre estuvo con Abelardo. Desde el primer compromiso de aquel 10 de mayo ante el Hércules. Abelardo fue fiel a su dibujo, ensayado en una cuenta atrás de urgencia en los campos de Mareo. El estilo estaba claro, con un 4-4-2 de extremos abiertos y rematadores bien posicionados. No fue un encuentro para enmarcar, sobre todo porque el alicantino De Lucas golpeó primero en la meta de Cuéllar, pero dibujó la primera sonrisa en el rostro de Abelardo. No solo por el resultado, un triunfo revitalizador (2-1). Sino también por la irrupción de un joven debutante, un desconocido hasta entonces, inmerso en la plantilla del filial, de nombre Jony. Aquel joven, con una imagen alejada de los cánones más tradicionales de lo que debe ser un futbolista, devolvió la confianza recibida con una contra de ensueño que levantó las gradas de El Molinón y que, completada con el gol de Lekic, despejaba el camino hacia el 'play off'.

Un once básico

Abelardo combinó con soltura aquel once -Cuéllar, Lora, Luis Hernández, Iván Hernández, Álex Menéndez, Sergio, Barrera, Jara, Jony, Lekic y Scepovic-, acertó con los debutantes -Jony en su primer compromiso y Pablo Pérez en el segundo-, y no le faltó comunicación con unos y otros.

Aquel nuevo estilo del Sporting, basado en el ritmo, la intensidad y las sorpresas, y más alejado de la posesión del balón, ofreció sus réditos hasta final de temporada y cortó la deprimente mala racha anterior: tres triunfos (Hércules, Barcelona B y Tenerife) y dos empates (Mirandés y Zaragoza). Y con el equipo en el 'play off' de ascenso a Primera con Las Palmas como rival. Fue la primera decepción del 'Pitu'. Aquellas dos derrotas, por la mínima en ambas ocasiones, fueron un castigo excesivo. Después de más de nueve meses de competición, el ascenso se quedó a falta del último escalón.

Sin embargo, Abelardo no cejaría en su intento y cantaría el alirón la siguiente temporada. Lo tenía entre ceja y ceja. Por medio, mucho trabajo. Y eso que la situación en pretemporada, más que aclararse, se complicó más con una sanción de la Liga de Fútbol Profesional que impidió al club realizar fichajes. Más complicaciones. Menos balas que jugar. Tocó tirar de lo disponible. Rodeado de sus jugadores de confianza, de los partícipes del 'play off', a ellos unió a canteranos a los que ya había tutelado en el filial. Entre ellos, Ndi, Meré, Carlos Castro, Juan Muñiz...

A Abelardo no lo quedaron más balas que jugar. Pero, curiosamente, cuando el cielo se volvía cada vez más negro, aquel Sporting de la campaña 2014-2015, cuyo chaqué tanto apretaba, rompió barreras -la permanencia como objetivo de la temporada- y se creció directo hacia la Liga de las estrellas.

A pesar de la tímida apuesta mostrada por los directivos del club, la cabeza de Abelardo echaba humo. Los números le dieron más vida aún en una temporada redonda. Tanto como inesperada. El Sporting rodaba a la velocidad de la luz por la carretera que conducía a Primera División con uno de los grupos humanos más comedidos. Y para ello se apoyaba en los resultados: 21 victorias, 19 empates y 2 derrotas (contra el Betis en El Molinón y frente al Valladolid en Zorrilla).

El espigado Pablo Caballero

Tal fue la velocidad que el Sporting afrontó el último esprint desde una posición de privilegio con la que no soñaban ni sus más acérrimos seguidores al inicio de la temporada. El Sporting hacía sus cuentas. Y le cuadraban. Hasta que llegó el último compromiso. Todo a una carta. Había funcionado mejor el Sporting ante adversarios de talla que le habían planteado partidas abiertas. Aún más con rivales que se dejaban ir como fue el Betis aquel 7 de junio de 2015. Pero, con su obligación cumplida (victoria y por goleada), los rojiblancos necesitaban agarrarse a un tercero.

Y entonces apareció un espigado delantero del Lugo, de nombre Pablo Caballero, para convertir a los rojiblancos en conjunto oficial de la Liga de las estrellas cuando se agotaban los minutos y el Girona explotaba y exprimía su gol inicial. Los milagros, pues, existen.

Vigente la sanción de la Liga, Abelardo afrontó su techo más alto en la temporada 2015-2016 atado de pie y manos. Años atrás por esas fechas, el firmamento futbolístico en Gijón se iluminaba. Ese fulgor de incorporaciones, en esta ocasión, se volvió a cortar por completo. Tres fueron las únicas apuestas rojiblancas para ilusionar a la afición. La mayoría, por gestiones y favores personales del propio míster. Los tres a última hora. Los tres con el cartel de cedidos. Mascarel, Sanabria y Halilovic, a los que se sumaron, en el mercado de invierno, Lichnovsky y Vranjes.

Es cierto que a la competición liguera de Primera División es larga, pero, para Abelardo, la carrera por la permanencia, más que un esprint, fue un maratón. Limitado en los fichajes, las apreturas fueron en aumento. Más mérito para un 'Pitu' cada día más entrenador, más cercano, que culminó una nueva gesta en el tiempo límite al dejar a su equipo en la máxima categoría.

Distanciado del director deportivo, Nicolás Rodríguez, con el que mantuvo sustanciales diferencias en el tema de refuerzos, con trece fichajes, que no han dado la talla esperada, y con silbidos en El Molinón, algo que le molestó enormemente, arrancó Abelardo esta campaña. Pero, pese a un inicio prometedor, el equipo se vino abajo. Apoyado por el presidente Javier Fernández, el mismo que le planteó la dimisión en partidos como el del Villarreal, y con una plantilla con el ánimo por los suelos, Abelardo tira la toalla. Fue su decisión. No lo hace por él (tenía contrato hasta 2020). Sino por su club. Por su casa.