«El dinero no era lo más importante para mí, sino el cariño hacia el Sporting»

Y Abelardo dijo adiós. Lo hizo entre lágrimas, superado por la emoción de un instante que recordará para siempre. Después de casi tres años al frente del Sporting, los resultados han condenado al mismo técnico que consiguió, desde el banquillo, devolver una ilusión que parecía perdida hasta entonces.

Ayer se fue dejando, una vez más, una muestra incuestionable de su sportinguismo. El técnico ha renunciado a cobrar el finiquito que le correspondía por los tres años y medio de contrato que tenía firmados. El 'Pitu' ha perdonado al club una cantidad cercana a los cinco millones de euros que tenía firmados hasta 2020. Conviene precisar, en este sentido, que una de las cláusulas que habían negociado de mutuo acuerdo Javier Fernández y el entrenador es que la vinculación se podía romper al término de la temporada si así era el deseo de una de las partes. Abelardo no quería ser un problema y se quitó del medio, anteponiendo una vez más el Sporting a su interés personal.

«Lo más fácil hubiera sido cobrar el contrato, pero el dinero no era lo importante para mí», zanja el preparador gijonés, que siempre se ha movido por valores y el principal para él, reconoció, es el Sporting. «He mostrado lealtad hacia las personas que apostaron por mí y por mi club», advirtió bajo el gesto cómplice de Javier Fernández.

Hacia el presidente fueron las primeras palabras de Abelardo en su intervención ante los medios. Derrumbado ante el micrófono, el ya extécnico quiso agradecer al mandatario todo el apoyo recibido durante este tiempo. «Me ha aguantado todo lo que se podía aguantar», puntualizó antes de detallar que fue él quién habló con Javier Fernández para trasladarle su intención de renunciar.

Su dimisión es producto de la impotencia y la frustración provocada por los resultados. «El equipo no transmitía lo que yo quería», admitió el 'Pitu', que atribuyó esta decisión a su afán por buscar siempre el beneficio del club antes que el suyo. Tuvo palabras de recuerdo para su familia, en particular para su hijo, «que son los que peor lo han pasado», pero también para los futbolistas que ha dirigido en esta etapa. «Sin ellos no podría haber estado aquí tanto tiempo», afirmó visiblemente emocionado, echando mano del móvil en el que había anotado un guión con todas las cosas que quería decir en su despedida.

Era lógico echar mano de la memoria y repasar los más de dos años y medio que ha estado en el cargo, el tiempo que transcurrió desde aquel día que le llamaron para arreglar la situación de un club «que no estaba bien». Completó el equipo bajo su mando dos temporadas «envidiables» a pesar de la «desventaja enorme» que tenía respecto a otras entidades. No fue gratis su entrega. Las canas han aclarado su barba desde que llegó al banquillo, consecuencia, según sus palabras, «de la terrible presión» que supone el cargo.

La experiencia ha «reforzado muchísimo» al Pitu, que asegura ser hoy «mucho mejor entrenador» que cuando aceptó el reto de dirigir a su equipo. Su ilusión, deslizó, es seguir en los banquillos. Ofertas no le faltarán. No en vano admitió que ha rechazado propuestas económicas mucho mejores por quedarse en el Sporting. «Siempre he hecho las cosas pensando en lo mejor para el club», apostilló.

Avala el 'Pitu' la llegada de su sustituto, «una gran persona, con conceptos futbolísticos muy buenos y al que le tengo un cariño especial». No tiene dudas de que el Sporting «acierta» al apostar por Rubi, un entrenador que ayudará a conseguir una permanencia «que celebraré como un aficionado más».

Las lágrimas no dejaron de brotar cuando aludió a los seguidores y las muestras de cariño que ha recibido en las últimas horas. No quiso entrar a valorar si se había cometido una «injusticia» con su figura, como lamentó el propio Javier Fernández. «Me he sentido siempre muy querido», señaló al tiempo que asume la idas y venidas de un entrenador. «Ni antes era el mejor ni ahora el peor», subrayó.

Abelardo intentó presentar la renuncia tras el duelo ante el Villarreal, pero Javier Fernández le convenció de seguir, a la espera de una reacción que no se produjo. No quiso referirse a su marcha como el momento más duro de su carrera, a pesar de que nunca había roto a llorar como ocurrió ayer. «No lloro por dejar de ser entrenador del Sporting, sino por el cariño que tengo a toda esta gente», dijo después de repasar a todos sus colaboradores y trabajadores de la entidades. Todos menos a uno: Nico Rodríguez.

Asegura que seguirá acudiendo a Mareo para acompañar a su hijo Diego, que juega en el cadete B. Tendrá oportunidad de disfrutar de la familia y desconectar del fútbol, que tanto le ha absorbido en los últimos tiempos.