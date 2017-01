El emotivo mensaje de apoyo a Abelardo de su hijo Diego

Abelardo Fernández anunció este martes su salida del Sporting. El ya extrenador del club rojiblanco ofreció ayer una emotiva rueda de prensa en la que agradeció el cariño recibido durante sus dos temporadas y media al frente del equipo de su ciudad.

El 'Pitu' fue entrevistado anoche en el programa 'El Partidazo' que presenta el gijonés Juanma Castaño en la Cadena COPE, donde además de ser cuestionado por los motivos de su marcha, recibió una emotiva sorpresa. El equipo del espacio deportivo quiso despedirse del técnico con un mensaje de su hijo Diego que enterneció a Abelardo. Este fue el mensaje:

«Bueno papi, ya sabes que muchas veces os he reprochado a ti y a mamá no haber nacido antes para haberte visto en tu etapa como jugador, pero estos dos años como entrenador me diste tantas alegrías que ya me compensa lo anterior. Son muchas las discusiones en el coche yendo hacia Mareo. Sobre sistemas de juego, alineaciones... También muchos disgustos después de algunos partidos y alegrías después de otros. Desde que nací me enseñaste a ser un buen sportinguista. Estoy orgulloso de ti y para mi siempre serás el mejor entrenador y, sobre todo, el mejor padre. Te quiero».

