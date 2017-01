Rubi, convencido de que puede «sacar rendimiento» al Sporting

Joan Francesc Ferrer Sicilia 'Rubi' ya está a los mandos del Sporting, «un club al que es muy difícil decirle que no». El técnico catalán firmó ayer como nuevo inquilino del banquillo rojiblanco y esta mañana dirigirá su primer entrenamiento en Mareo. Su discurso invita al optimismo. Cree en el potencial de la plantilla y muestra su confianza en conseguir el objetivo de la salvación. «Hay talento y tiempo para lograrlo», apunta.

Rodeado por su equipo de colaboradores, el preparador barcelonés fue presentado en la sala de prensa de El Molinón por Nico Rodríguez, quien agradeció las «facilidades» que se encontró el Sporting para cerrar la operación. El director deportivo le trasladó el mismo martes el interés del club en su contratación, una vez que Abelardo decidió dar un paso a un lado. Rubi firma por lo que queda de temporada, una vinculación que se extenderá un año más en el caso de permanencia.

«Es un orgullo venir a esta entidad y a esta ciudad», declaró el sustituto de Abelardo, que no tiene dudas de cuál es el principal déficit que arrastra el equipo: «Hace falta un buen resultado». Su idea inicial es «generar confianza» y no quiere enrocarse sobre un único modelo futbolístico. Prioriza la necesidad de dominar todas las variantes del juego, más allá de identificar al equipo con un estilo u otro.

Otra cosa son determinadas virtudes a las que no está dispuesto a renunciar. Valores como el orden son innegociables para el extécnico del Valladolid y Levante, entre otros. «El equipo debe saber a qué juega y ser descarado», puntualiza.

Después de quince jornadas en las que el equipo solo ha conseguido cinco puntos, entra dentro de la lógica preguntarle si se siente capacitado para revertir la situación. Rubi acepta el reto de sacar «el máximo rendimiento» a una plantilla donde observa «talento» y «calidad humana». Lo importante, asegura, es que los futbolistas «absorban» lo más rápido posible sus planteamientos. No obstante, advierte de que no hay tiempo para remilgos y ni perífrasis. El domingo hay partido y Rubi quiere que se note su mano «a corto plazo» para volver de Sevilla con «un buen resultado».

Hay muchos elementos que estimulan al técnico. Uno de los factores a los que se agarra es la afición. «La he sufrido como rival y puede ser tremenda. Nos va a ayudar a sacar esto adelante», avisa el preparador, que ha visto todos los partidos de la temporada de los rojiblancos. No quiere entrar, por respeto al cuerpo técnico saliente, en consideraciones sobre los errores colectivos que ha apreciado, pero deja claro que su primera misión será convencer al grupo de que tenga ambición por ganar. «No puede ser que uno caiga en la rutina de perder y lo vea como algo normal», abundó.

Diego Mariño es el único futbolista de la actual plantilla que ha entrenado Rubi, quien, por el contrario, conoce muy bien al resto de los componentes después de tenerlos como adversarios. Asume la necesidad de «transmitir mucha confianza» a todos los jugadores del plantel, pero a partir de ahí, admite, su pretensión es generar una «competencia sana» en cada puesto.

La pasada campaña, asumió el desafío de salvar al Levante con la temporada en marcha. Una misión que no completó. Rubi no ve paralelismos con la experiencia en ese club y precisa que en Valencia la situación, a nivel vestuario, «era diferente». A pesar del fracaso que supuso el descenso, el técnico sacó conclusiones positivas de aquella etapa, «porque estuvimos cerca de la meta y el equipo compitió en un 90% de los partidos». Hizo, no obstante, autocrítica de su paso por la entidad granota «para evitar repetir los mismos errores».

Punto de partida

Rubi dirigirá hoy su primer entrenamiento en Mareo. Su propuesta, resumió, es inculcar «cuatro conceptos» a los jugadores con un propósito: «Hacer daño al Betis». Insistió en su idea de que el rendimiento de la plantilla ha bajado fruto de los malos resultados. «Pueden dar más nivel de lo que han dado», dijo sobre los futbolista. Buena prueba de su confianza es que no se refugia en posibles incorporaciones dentro del mercado de invierno para apuntalar su proyecto. «Me preocupa más sacar rendimiento a lo que tenemos aquí», afirmó el técnico, convencido de poder exprimir más al grupo.

Rubi, eso sí, alerta de que hará «trabajar muchísimo a la plantilla», convencido de que esos esfuerzos tendrán un reflejo sobre el campo cada partido y, sobre todo, en los resultados. «Tenemos que hacer llegar esa fuerza a los jugadores», subrayó el técnico que ha conversado con Abelardo a través de mensajes. El propio 'Pitu' dio el primer paso para ponerse a su disposición y ayudarle en lo posible.

Quiere evitar hablar de rivales y no se amilana ante los equipos de un potencial superior. «Vamos a preparar cada partido para ganarlo, al margen del nombre del contrincante», puntualizó Rubi, que mantendrá una charla con Richi Serrés para valorar su continuidad.

Al pedirle un mensaje tranquilizador para la afición, no duda: «Ganar al Betis».