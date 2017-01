Rubi: «La clasificación actual no es la realidad de lo que puede dar la plantilla»

Joan Francesc Ferrer 'Rubi' ha hecho un análisis de lo que se ha encontrado en sus dos primeros días como entrenador del Sporting: "Me he encontrado el vestuario muy receptivo. Está dolido porque se han ido unas personas, pero los veo con ganas de vivir alegrías". "Quiero ver a los jugadores. Jugaron once contra once porque quiero conocerlos y hacer pruebas para sacar conclusiones", reconoció el catalán.

Rubi analizó la situación en la tabla del conjunto rojiblanco y admitió que "la clasificación actual no es la realidad de lo que puede dar la plantilla. Se ha confirmado que el grupo humano es muy bueno. Espero que las ganas continúen hasta el final. Están muy animados".

El preparador está pendiente del mercado invernal: "Necesito tiempo para ver en qué necesitamos refuerzos. Nico está esperando para ver qué puestos prefiero reforzar". Además, añadió que "yo estoy muy centrado con el partido del Betis. Cuando haya algo que se pueda cerrar, hablaré con Nico".

El prócimo rival es el Betis y el Sporting actuará lejos de El Molinón en las próximas dos semanas: "Tengo claro que es más fácil ganar en casa que fuera. Me gustaría haber empezado en El Molinón porque así tendría más opciones de ganar". "Tengo un 90% de la alineación pensada. No habrá muchos cambios", asintió.

El preparador no quiere dar pistas al Betis y así lo confirmó en la sala de prensa. "Soy un entrenador que sé que se intenta dar toda la información del equipo. Yo intento quebel rival no conozca nuestros planes. Voy a guardar hasta el final las ideas que tengo. No nos tenemos que obsesionar con el dibujo inicial".

En cuanto al estado anímico de la plantilla, el nuevo entrenadoe del Sporting dijo que "quiero ver si el equipo reacciona bien cuando venga una mala circunstancia. Para mí sería fantástico poder ganar. Quiero aprovechar la primera oportunidad para sacar puntos".

Rubi quiere presión y la posesión del balón, al menos es una de las conclusiones que se pueden sacar después de los dos entrenamientos que ha completado: "La plantilla da para poder jugar la pelota. Hay que tener la posesión para meter goles. Tenemos que estar preparados para poder completar contraataques y también ganar la posesión". "Quiero que el equipo gane seguridad defensiva. Intentamos que haya creatividad y que el jugador se exprese. Hay que soltarse en ataque", concluyó.