Sporting: «Hay que ganar seguridad defensiva»

Tiempos de cambio se avecinan en el Sporting. La marcha de Abelardo y el desembarco de Rubi como nuevo capitán de la nave rojiblanca han desencadenado una profunda transformación tanto en los métodos como en la escenografía. La esperanza de la afición es que esa metamorfosis se refleje también en los resultados. Aspira el preparador catalán a conseguir «un buen resultado» en su estreno. Despejaría el horizonte a un equipo demacrado por las derrotas y deseoso de darse una alegría después de tanta frustración.

El entrenador barcelonés, en su discurso, destila optimismo, pero sin abandonar la prudencia que ha exhibido desde su llegada a Gijón sobre el crecimiento que espera de sus jugadores. Después de escrutar el vestuario, al menos, ha visto corroborada su opinión sobre el «gran grupo humano» que hay en el Sporting. «Les veo muy animados», apostilla Rubi, seguro de que le tocará hacer «poco trabajo» psicológico para recuperar la moral del colectivo. El técnico, incluso, ha optado por prescindir de la ayuda de Richi Sarres, asumiendo él mismo el papel de motivador que recaía en el 'coach' catalán. «Están dolidos por las personas que se han ido, pero también con ganas de vivir alegrías», precisa.

Aquellos que esperen una revolución en el once se equivocan. Rubi asegura que no habrá «muchos cambios» en cuanto a los nombres de un once que tiene «casi pensado», después de solo dos días de entrenamientos. No hay mucho margen. El preparador realizará esta mañana la última prueba a puerta cerrada en El Molinón antes de poner rumbo a tierras andaluzas. Asume la necesidad de plasmar con un marcador positivo la mejoría que espera refleje el equipo. En el Levante, la pasada campaña, consiguió cambiar la cara del once granota, pero esa mutación no se reflejó en la cuenta de resultados hasta el tercer partido, coincidiendo precisamente con el enfrentamiento ante el Sporting (0-3).

Ese mal comienzo, sostiene, «mermó» a los valencianos en su afán por levantar el vuelo y ahora Rubi no quiere que se repita la historia. El impacto de los tres puntos en Sevilla, detalla, «se multiplica por cuatro». El partido, puntualiza a renglón seguido, servirá también para comprobar la plena recuperación anímica de los rojiblancos: «Veremos si el grupo reacciona bien o vuelven los fantasmas».

Sevilla y Bilbao

Cualquier entrenador quiere comenzar con una victoria para sembrar ilusión en su aterrizaje. Rubi no es una excepción. Entiende que jugar en El Molinón, ante la afición, concedería una ventaja al equipo, pero asegura que no le importa iniciar su andadura como visitante. Encadenar dos buenos resultados en Sevilla y Bilbao, considera, «nos permitiría generar una expectativa amplia».

Quedan muchas incógnitas por despejar sobre cómo jugará su Sporting. Él no quiere dar pistas para confundir al adversario. No en vano ha preferido hacer los dos últimos entrenamientos a salvo de ojeadores que puedan dejar al descubierto sus planes para sorprender en Heliópolis. Es notorio que el conjunto gijonés arrastra importantes déficits. Rubi no quiere centrarse en cuestiones particulares y habla en términos globales. «Intento dar cosas al equipo, pero sin meterlo todo de golpe», explica de forma gráfica.

Su prioridad, reconoce, es interpretar el juego. Huye de estereotipos e insiste en que no es suficiente con tener el balón para controlar los encuentros. «Hay que marcar goles», repite el técnico, cuya pretensión es que sus futbolistas utilicen los pases que necesiten para conseguir el objetivo, ya sean cuatro o veinte. Asume que el Sporting también será dominado en muchas ocasiones y tiene, según él, que estar preparado para gestionar todas las situaciones.

Cuando le preguntan por un deseo, Rubi tiene claro cuál es el suyo para Sevilla: «Hay que ganar seguridad defensiva». Afirma que el ataque le preocupa «un poco menos» y acepta que el jugador pueda expresarse con libertad sobre el césped.

El preparador catalán solo ha tenido una «toma de contacto» con el grupo después de tres sesiones. Suficiente para comprobar que tiene futbolistas para «asociarse bien por dentro» y pronto para saber si han absorbido sus enseñanzas. «Estoy más centrado en los entrenos con el partido en mente», admite Rubi, que ironiza sobre los planteamientos tácticos que ha trasladado desde su llegada: «Alguno seguro que tendrá una empanada...».

Por último, acerca del rival, asegura que la fortaleza del Betis reside en su condición de «equipo», en toda la expresión de la palabra. «Un colectivo muy bien estructurado y muy fuerte a balón parado», desgranó sin querer entrar en nombres propios.

En el Benito Villamarín no podrá contar con tres jugadores que venían siendo titulares como Sergio, Meré y Douglas. «No pierdo tiempo en pensar en los que no están», asegura el nuevo inquilino del banquillo.