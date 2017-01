El Sporting se aferra a Sevilla y Rubi

El Sporting aspira esta tarde a romper su mala racha de resultados en el Benito Villamarín, un campo talismán para los rojiblancos en las últimas temporadas. Lo hace sin Abelardo. El técnico renunció esta misma semana a seguir en el banquillo, frustrado por no poder cambiar la dinámica negativa. Su sustituto en el banquillo, Rubi, trae aire fresco y una nueva idea futbolística. Enarbola el catalán un discurso cargado de esperanza que debe ser ahora ratificado sobre el verde.

Asegura que hay una mejor plantilla de lo que puede interpretarse a la vista de la trayectoria liguera. Su impresión es que los jugadores pueden competir y conseguir un resultado ilusionante en la primera cita, a pesar de que solo lleve tres días de trabajo con el equipo. Han sido, no obstante, jornadas intensas para los futbolistas, que han tenido que asimilar muchos conceptos de juego con el propósito de que, al menos, algunos afloren en Heliópolis.

La prioridad para el preparador catalán es que sus hombres sepan interpretar el partido. Dicho de otra forma, actuar en función de lo que exija cada momento y no ceñirse a un guión concreto. El propósito es admirable, pero no está exento de dificultad. Hasta la fecha, la imagen que ha proyectado el Sporting lejos de El Molinón ha sido desalentadora. Con la excepción hecha del partido en el Santiago Bernabéu y algunos minutos en Vitoria y Málaga, el conjunto no ha respondido a la exigencia de la categoría.

Asume el nuevo inquilino del banquillo gijonés el reto de construir un bloque más homogéneo, que no ofrezca tantas concesiones. Los regalos, semana tras semana, le han hundido en la tabla y la única fórmula para salir a flote es evitar esos errores. «Hay que ganar seguridad defensiva», repite Rubi, que entiende como un elemento imprescindible dotar al once rojiblanco de la solidez necesaria para salir indemne ante el orden que exhiben los contrincantes.

«Necesitamos un buen resultado para generar expectativas», apostilla el preparador barcelonés, que ha insistido en esconder sus cartas para no dar pistas al rival sobre el planteamiento que pondrá en liza esta tarde. Sabe Rubi que cuenta con una ventaja al no tener el adversario referencia alguna del Sporting que se pueda encontrar. No es extraño por tanto que haya mantenido el hermetismo tanto sobre el sistema que empleará como los nombres propios que utilizará para desarrollarlo.

Pulir detalles

El entrenamiento de ayer, celebrado a puerta cerrada en El Molinón, permitió al técnico catalán pulir algunos detalles y acabar de despejar las pocas dudas que le quedaban sobre la confección del once. «Un 90% lo tengo decidido», afirmó el exentrenador del Valladolid y Levante al ser preguntado en su última comparecencia sobre la alineación.

Todos los futbolistas parten de cero con los cambios. Los gustos de Rubi puede ser que no coincidan con los que tenía Abelardo y eso abre un nuevo escenario para aquellos jugadores menos utilizados en la anterior etapa. Advierte, no obstante, de que nadie debe esperar una revolución en la alineación. «Si alguien me pregunta si habrá muchas variaciones yo le contesto que no», zanja el técnico que en su primera convocatoria ha incluido a todos los futbolistas disponibles.

Cuéllar parece que seguirá ocupando la portería, a pesar de que Diego Mariño es un futbolista de la máxima confianza del preparador barcelonés, que ya apostó por él la pasada campaña cuando ambos formaban parte del Levante. Despojar al guardameta emeritense de la titularidad es una decisión muy drástica y no da la impresión de que Rubi acuda a la portería para cambiar los destinos del equipo. Las debilidades del plantel gijonés van más allá de nombres propios concretos.

Rubi no ha querido lamentarse por las bajas que acumula el Sporting para el desplazamiento a Sevilla. En su bautismo no podrá contar con dos piezas claves en el engranaje hasta ahora: Jorge Meré y Sergio.

La ausencia del zaguero ovetense invita a pensar que Babin y Amorebieta se situarán en el centro de la defensa con el gallego Juan Rodríguez como alternativa. Más dudas asaltan a la hora de vaticinar quién actuará por los costados. Lora y Canella tienen posibilidades de jugar de inicio, sin descartar al incombustible Lillo.

Bajas sensibles

El conjunto gijonés tendrá que aprender a vivir sin la figura de Sergio en la medular. El avilesino, si bien está lejos de la versión que ofreció la temporada pasada, tiene una importancia capital en el engranaje rojiblanco. No hay jugadores de su perfil en la actual plantilla y eso provoca un quebradero de cabeza para los técnicos. Rubi, conviene precisar, quiere que su centro del campo eleve la presión pero también ofrezca salida de balón para construir el juego. «No se trata de tener el balón por tener», incidió en los últimos días.

Probó el técnico con Carmona en el centro del campo durante los entrenamientos de la semana y podría ser una alternativa para contrarrestar el juego de los béticos, cuyo director de orquesta, Dani Ceballos, ha vuelto a mostrar lo mejor de su fútbol en las últimas jornadas, después de caer en el ostracismo durante el periodo de Poyet como entrenador verdiblanco.

Cop, salvo sorpresa, volverá a ser la referencia en ataque del cuadro gijonés sin obviar la figura de Carlos Castro, el único jugador que marcó a los béticos la pasada campaña, tanto en El Molinón como en el Villamarín. En aquel equipo estaba Tonny Sanabria. El paraguayo no se podrá enfrentar a su exequipo por culpa de una lesión muscular, similar a las que ya sufrió durante su año en Gijón. Tampoco estará Joaquín, aquejado de problemas físicos.