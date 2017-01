Rubi pone en marcha su plan

3

El entrenador catalán, que ayer compartió un desayuno con los periodistas, considera que la información es en la actualidad un bien muy preciado en su gremio, sobre todo si esta es de calidad y afecta al rival, del que ya se manejan distintos parámetros sin buscarlo: estadísticas de posesión, de la forma en la que marca la mayor parte de sus goles, fortalezas y debilidades, jugadores tocados... En ese sentido, Rubi cree que debe adoptar todas las precauciones oportunas durante los entrenamientos, incluso en las ruedas de prensa, para no dar información al rival sobre sus propuestas. En esta filosofía no entran los partes médicos, que al principio de la temporada no se facilitaban por una política del club, que no de Abelardo, que solicitó en alguna ocasión transparencia. Al igual que el 'Pitu', Rubi cree que hay que ser transparente para evitar malentendidos.