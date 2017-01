Vesga: «Puedo aportar al equipo»

El nuevo refuerzo del Sporting se describe como "un jugador con recorrido. Me gusta ser participativo y tener bastante la pelota"

Mikel Vesga ha sido presentado como nueva incorporación del Sporting. El centrocampista llega a Gijón en calidad de cedido sin opción de compra al final de la presente temporada: "El club me comunica que había una posibilidad de venir aquí y creo que es una buena oportunidad. Necesito jugar y un cambio de aires". "En el último mes estaba entrando en el equipo, pero al final tenía micha competencia y estaba muy difícil jugar", aseguró.

Mikel debutó en Primera División en El Molinón, del que dijo que "me impresionó bastante". El rojiblanco no podrá participar el domingo porque así lo ha solicitado el Athletic. "Soy jugador con recorrido. Me gusta ser participativo y tener bastante la pelota", admitió el jugador.

Sobre su posición sobre el terreno de juego, Vesga declaró que "en el Athletic he jugado de pivote. Puedo jugar en cualquier necesidad del entrenador en el centro del campo".

El vitoriano no dudó en recalar en Gijón porque "el equipo está bien arropado por la afición y siempre he tenido especial cariño al Sporting". También señaló que "el hecho de jugar en el Atlhetic es muy difícil. Considero que es una buena oportunidad para mí y no he dejado escapar el tren. Es un buen sitio para crecer".

Por último analizó la situación del Sporting: "Queda mucha Liga por delante. El equipo está muy unido y tiene muchas ganas de salir adelante. Puedo aportar al equipo".