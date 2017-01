Sporting | El peligro está en el aire

Cuando Rubi llegó a Gijón no tardó en descubrir las debilidades de un equipo que solo había sido capaz de conseguir cinco puntos en quince partidos. Una mala racha a la que hay que sumar dos derrotas más registradas ante el Eibar en la eliminatoria de Copa del Rey. No fue extraño que señala a la seguridad defensiva como la máxima prioridad en su primera semana. El equipo consiguió frenar la sangría goleadora, que tanto le ha lastrado durante esta temporada. Tres meses llevaba el equipo sin terminar un encuentro indemne. Era importante implantar un dispositivo que incluyera más ayudas en defensa pero también elevar el orden táctico para evitar las ocasiones del rival. En Sevilla ambas cuestiones se resolvieron favorablemente durante buena parte del envite. Sin embargo, no vale de nada proteger el área si el equipo no se muestra contundente en las jugadas a balón parado. El cuadro rojiblanco sufrió en la primera mitad varias embestidas del adversario generadas a partir de faltas laterales y saques de esquina. Es cierto que los atacantes locales remataron alguna jugada pero también que se han minimizado los daños de otras jornadas.

El reto ahora es mantener esa solidez en las siguientes citas. Bilbao asoma en el horizonte como un nuevo desafío para consolidar esa teórica mejoría que ha experimentado el conjunto gijonés. Una plaza complicada mire por donde se mire. Sin embargo, hay un elemento que siempre preocupa a los entrenadores rivales que visitan San Mamés: contrarrestar el potencial aéreo de los vizcaínos.

El cuadro que entrena Ernesto Valverde cuenta en su nómina con varios futbolistas de enorme fortaleza física y una estimable altura que los convierten en un serio peligro cuando el balón sobrevuela el área.

El primer nombre que asoma es el de Aritz Aduriz. El delantero internacional, que regresa al equipo después de cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones, continúa estirando esa segunda juventud en la que está instalado desde hace varias temporadas. Su capacidad de salto y sus recursos con la cabeza hacen de él un peligro los noventa minutos.

Su escudero en ataque, habitualmente, es Raúl García. El navarro puede que no tenga el glamour de Aduriz pero ataca muy bien los envíos de sus compañeros y enciende los decibelios de San Mamés con sus remates. Una cualidad de la que supo sacar punto ‘Cholo Simeone’ en la etapa en la que ambos coincidieron en el Atlético de Madrid.

Otro nombre que ha exhibido también grandes virtudes en las jugadas a balón parado es Mikel San José. El defensa, reconvertido en mediocentro por Valverde, tiene corpulencia y una habilidad especial para sorprender a las zagas rivales en las proximidades de la portería. La pasada campaña, Rubi, como entrenador del Levante, optó por una vigilancia especial sobre el jugador, colocando al mediocentro Simao Mate como antídoto. Después de aguantar casi todo el partido los reiterados centros al área, Mikel San José desequilibró el marcador para el Athletic.