Al Sporting se le apagó la luz

El Sporting visitó Bilbao con la clara intención de poder sorprender al Athletic en su propio estadio. La presión fue el principal ingrediente para intentar asaltar San Mamés. Rubi sorprendió con un equipo en el que Viguera actuó junto a Carmona en el centro del campo. Xavi Torres fue el elegido para actuar por delante de la defensa, mientras que Víctor Rodríguez e Isma López acompañaron a Cop en el ataque asturiano.

ficha técnica 2 Athletic Iraizoz; Boveda, Laporte, San José, Beñat (Iturraspe, minuto, 71), Muniain, Llekue, De Marcos, Aduriz, Raúl García (Rico, minuto, 91) y Balenziaga.

1 Sporting Cuéllar; Lillo, Babin (Sergio Álvarez, minuto, 34), Amorebieta, Canella (Burgui, minuto, 76); Xavi Torres; Víctor Rodríguez, Carmona, Viguera (Moi Gómez, minuto. 62), Isma López; y Čop. Goles 0-1, minuto. 21. Cop. 1-1, minuto. 49. Muniain. 2-1, minuto,70. Aduriz. Árbitro Clos Gómez, del Comité Aragonés. Vieron amarilla por parte del Athletic: Williams, Aduriz, Rico, Raúl García. En el Sporting, fueron amonestados: Amorebieta, Canella, Carmona, Moi Gómez, Xavi Torres. Incidencias Unos 13 grados de temperatura en Bilbao.

Los locales comenzaron con un ritmo pausado que ayudó a que el Sporting se encontrara cómodo sobre el terreno de juego. El paso de los minutos conllevó a que los rojiblancos ganaran protagonismo hasta el punto que el Athletic no encontraba la forma para salir jugando el balón desde la defensa. Precisamente las mejores ocasiones para el Sporting llegaron tras un robo en tres cuartos de campo. En la primera ocasión Duje Cop envió el balón por encima de la portería, pero en la segunda acción el croata fue derribado en el área.

Clos Gómez no lo dudó y señaló la pena máxima. El delantero no soltó el esférico hasta que lo introdujo en la portería de Iraizoz. Corría el minuto veinte y aún quedaba un mundo. San Mamés es un escenario complicado, y como la maquinaria del Athletic carbure como es habitual, los vascos son muy difíciles de superar. El motor de los locales no arrancó hasta el segundo acto.

Al descanso se llegó con ventaja en el marcador para los de Rubi, pero la alegría para el sportinguismo duró cinco minutos escasos. Cuatro concretamente fueron los minutos que transcurrieron desde que Clos Gómez señaló la reanudación del encuentro hasta que Muniain batió a Cuéllar.

El guardameta rojiblanco no pudo hacer nada ante la llegada del atacante. ‘Pichu’ volvió a demostrar que se encuentra en un gran estado de forma al detener dos remates de Aduriz que salvaron a los rojiblancos. El Athletic puso la directa con el empate en el marcador y la segunda parte se le hizo eterna al Sporting. Cop, Carmona y Víctor dejaron de tener, como es natural, la frescura del inicio. El cansancio, sumado a que los balones que recibían eran a cuarenta metros de la portería rival, complicaba las llegadas sportinguistas.

El segundo gol del Athletic fue cuestión de tiempo. Llegó de penalti. Aduriz, esta vez, no perdonó ante Cuéllar. La remontada en Bilbao se había completado mientras el Sporting no daba señales de vida. Caer en San Mamés puede entrar dentro de la lógica, pero ya no se puede fallar.

Lesión de Babin

El central tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión y su ausencia cambió los planes de Rubi. Xavi Torres pasó al centro de la defensa y Sergio Álvarez, que se quedó en el banquillo, saltó al centro del campo. No es que Torres estuviera desacertado, pero en el tanto del empate del Athetic se olvidó de Muniain y el atacante igualó la contienda.

La racha de resultados del Sporting sigue siendo preocupante. A pesar de que la imagen ofrecida en los dos últimos encuentros poco tiene que ver con los últimos coletazos de Abelardo en el banquillo, lo cierto es que el equipo lleva 6 puntos de los últimos 51 disputados.