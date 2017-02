Traoré: «Quiero destacar por mi calidad y no por mi físico»

Mareo tuvo una afluencia de público mayor de lo habitual. La afición rojiblanca no quiso perderse el primer día de trabajo del nuevo delantero del Sporting, Lacine Traoré: "Agradezco las muestras de apoyo de la afición en este primer día. Estoy seguro de que todo saldrá bien".

El futbolista cedido por el Mónaco espera destacar por su fútbol además de por su físico: "La Liga se asemeja a mis características. Me gusta lo que he visto hasta ahora y creo que he acertado con mi decisión", comentó. "Ya me pasó en Inglaterra, fui el jugador más alto de la Liga. Quiero destacar por mi calidad, el físico es importante, pero antepongo mi calidad", subrayó el ariete.

Al marfileño se le vio muy involucrado con sus nuevos compañeros: "Estoy cocienciado de sacar la situación adelante. Sé que no es un momento fácil, pero estoy deseoso de empezar". "Me han acogido muy bien en el vestuario. Estoy muy cómodo y parece que llevo aquí mucho tiempo", destacó.

Rubi ya ha matenido una conversación con el rojiblanco: "El entrenador confía en mí, eso me lo ha hecho saber Rubi". En cuanto a su estado físico, Traoré reconoció que "tengo un déficit físico, pero no hay excusas. Tengo que ponerme en forma lo antes posible. Estoy a disposición y solo queda esperar a lo que decida el entrenador".

En cuanto a su paso por el Sporting, Lacina no quiso apresurarse a la hora de marcarse objetivos: "No sé cuántos goles marcaré, el tiempo lo dirá. No tengo ningún problema en jugar solo o acompañado arriba". "Me motiva que haya competencia. Estoy seguro que me vendrá bien para mejorar", argumentó.

Por último quiso dejar claro que "yo solo no soy la solución. Entre todos lo conseguiremos. Soy consciente de que muchos ojos se fijarán en mí".