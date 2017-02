Nico Rodríguez: «A esta plantilla no se le ha sacado el rendimiento necesario»

Nicolás Rodríguez, director deportivo del Sporting, analizó la actualidad del conjunto rojiblanco. Tras el cierre del mercado invernal y con el fichaje de Vesga, Traore y Elderson, el encargado de la parcela deportiva admitió que "las tres incorporaciones dan un salto de calidad. Son perfiles diferentes a lo que teníamos. Aportan físico al equipo y experiencia. Van a sumar seguro". Además añadió que "estos tres futbolistas no hubieran llegado antes. Este perfil de jugadores para el club era imposible, hace unas semanas, imaginar que aterrizaran aquí". También explicó que "hemos optado por tres jugadores con ritmo de competición. Vesga tiene experiencia en la competición".

Sobre los dos fichajes del Sporting en el último día del mercado, Nico Rodríguez argumentó que "el cambio de entrenador ha retrasado las incorporaciones. El desenlace final es positivo, estamos contentos por ello". De Traoré destacó que "es un jugador muy conocido. Ha jugado seis partidos en Champions League. Le conocemos de su etapa en Francia. Tenemos plenas garantías en él".

El futuro del director deportivo está ligado al devenir del equipo rojiblanco. El propio Nico Rodríguez movió fichas en el pasado mercado incorporando a un entrenador y tres jugadores: "Me siento totalmente respaldado por el consejo. Destaco su ayuda y colaboración. Nos evaluamos cada semana". "Aquí no hay ningún tema individual. La responsabilidad de los fichajes es mía. A esta plantilla no se le ha sacado el rendimiento para el que está preparado. El mismo Abelardo admitió que no estaba dando con la tecla", subrayó. También expresó que "no tengo ningún interés en ganar peso en el club. Esto es un trabajo en equipo. Rubi es una opción mía. Ni gano ni pierdo peso en la elaboración de la plantilla con el cambio de entrenador".

En cuanto al futuro del equipo, el director deportivo afirmó que "el descenso no pasa por mi cabeza. Confío en este equipo y en este club. Ojalá consigamos el objetivo esta temporada".

Nico Rodríguez también tuvo unis minutos para analizar la situación de Carlos Castro. Futbolista al que se le cerraron las puertas en este mercado invernal: "Es un activo del club y creemos en él. No queremos que se vaya a otro equipo a hacer lo que queremos que haga aquí. Es un jugador en el que confiamos".

Los nombres de Luis Hernández, Bernardo y Jony también salieron a la palestra. Nico argumentó que "estamos hablando de que les han ofrecido casi cinco veces más". "Nosotros no pudimos competir con lo que venía, nos limitó ser uno de los presupuestos más bajos de la categoría". Aunque también matizó que "para el extremo izquierdo tenemos a cuatro jugadores e Isma López se asemeja a las características de Jony".