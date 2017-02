¿El Sporting pierde la esencia de Mareo?

Cuanto terminó la temporada, el pasado 15 de mayo, elSporting iniciaría a renglón seguido una maniobra radical y rupturista. Muy delicada. Entendía el cuerpo técnico, liderado por Abelardo, que había que pegar un estirón en el nivel del colectivo después de una temporada en la que se había conservado el estatus de la élite en el último suspiro. Sobre todo porque no se habían podido mantener algunas piezas clave -Jony, Bernardo y Luis Hernández-, que el 'Pitu' había solicitado de forma encarecida renovar, especialmente al cangués. Era una transición compleja, peligrosa y nada popular tras los éxitos del Sporting de los 'guajes', un modelo con el que se había identificado plenamente el sportinguismo por su naturaleza.

Deslizó Rubi, en la rueda de prensa previa al partido frente al Athletic, que no eran tiempos fáciles para introducir savia nueva del filial, aunque su idea, «con tiempo», era la de aprovechar las bondades del producto de Mareo. Ayer, de hecho, el entrenador estaba en la grada del número 1 viendo el partido de Copa Federación del filial frente al Badalona, que sacaron adelante los rojiblancos (2-1). Hoy por hoy, no obstante, la apuesta por Mareo en el primer equipo está aparcada totalmente por las circunstancias, que no entienden de romanticismos, ni de nostalgias, ni de preservar lo autóctono. En San Mamés, de hecho, solo figuraba el lavianés Roberto Canella como representante asturiano en el equipo titular. Únicamente cinco futbolistas nacidos en el Principado tiene la actual plantilla. Trece había el curso pasado.

En contraposición a esto, hay una globalización evidente de la plantilla. El vestuario rojiblanco ha aumentado de forma notable este año la presencia de futbolistas extranjeros, que han elevado el número de nacionalidades hasta las nueve, con la última incorporación personificada en el lateral izquierdo nigeriano Elderson. Además de los españoles y el particular caso de Fernando Amorebieta, internacional por Venezuela, hay futbolistas de Croacia, Francia, Brasil, Catar, Camerún, Costa de Marfil y Nigeria. La foto del curso pasado, con siete nacionalidades diferentes si se contemplan las dos situaciones de Rachid, varía en eso ligeramente con respecto a la de este.

En Mareo se prioriza la urgencia de la situación clasificatoria sobre el proyecto del futuro

Con el Sporting a cinco puntos de la salvación, es el tiempo de los resultados inmediatos -insinuaba el preparador catalán-, de salvar la situación con lo que hay en la plantilla y de no pensar mucho más allá. En el club también hay esa percepción obligada por las circunstancias, que han demolido por el momento cualquier proyecto futuro. Finalizada la temporada se hará una profunda valoración del año, en la que estarán involucrados jugadores, cuerpo técnico y, sobre todo, la dirección deportiva, encabezada por Nico Rodríguez, el máximo responsable ahora mismo de la confección de la plantilla, después de que Abelardo se hiciera a un lado, y cuya continuidad en Mareo arroja en este momento muchas dudas por la trayectoria que ha llevado desde su llegada.

Habrá que esperar para ver también qué sucede con determinados jugadores. La situación más espinosa es la de Carlos Castro, que finaliza contrato en 2018 y con el que ahora mismo no se aprecia ningún síntoma de que pueda abordarse una renovación. Algo parecido sucede con Dani Ndi. Luego regresarán Pablo Pérez, Rachid y Álvaro Bustos de sus cesiones.

Temporada 2015-16.

La transformación de esta temporada tiene un volumen histórico y que dispara la preocupación. Clausurado el mercado invernal, con la incorporación del nigeriano Elderson -la última operación tramitada en el mercado español y que ayer aterrizó por la noche en el aeropuerto de Asturias-, el club registró en el primer día de enero un nuevo techo en materia de fichajes. Ya lo había establecido en el verano, pero nunca antes el Sporting había incorporado 16 futbolistas en una sola temporada. Y muchos de ellos, Douglas, Mikel Vesga, Lacina Traoré, Elderson, Burgui y Afif, además de Xavi Torres, que termia contrato, no seguirán en la plantilla el próximo curso.

Con las cesiones de este invierno, la cifra de jugadores a préstamo se dispara hasta los ocho, aunque hay matices en algunos casos, como el de Víctor Rodríguez, que tiene un contrato acordado por tres temporadas tras este primer año a préstamo por el Elche, y el de Duje Cop, que seguirá si el equipo logra la permanencia, lo que obligaría al Sporting a ejecutar la opción de compra, de unos tres millones de euros. Con todo, además de la salida de Rachid al Tenerife, la totalidad de las fichas -25- han sido cubiertas en este mercado de invierno.

Nico Rodríguez

Por otra parte, Nico Rodríguez ofrecerá este mediodía una rueda de prensa, que en principio se llevará a El Molinón, justo después de la presentación del nigeriano Elderson, para valorar el cierre del mercado invernal y otras cuestiones relativas al proyecto, que atraviesa un momento muy crítico, aunque el club confía en recuperar el pulso en esta segunda vuelta y salir de los puestos de descenso.

El director deportivo, que ha medido siempre al máximo sus intervenciones públicas, romperá su silencio después del hermetismo que ha mantenido en las últimas semanas, en las que no ha querido hacer valoraciones sobre la salida de Abelardo, ni las cuestiones relativas a la marcha del equipo, que le han dejado en una situación delicada a nivel profesional de cara a los próximos meses. El consejo, en ese sentido, había establecido como una obligación la comparecencia del director deportivo tras el cierre del mercado.