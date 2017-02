¡Menudo tormento! Sporting 2-4 Alavés

La idea de Rubi fue la de tener en el centro del campo a futbolistas a los que no les quema la pelota y en las bandas a dos hombres rápidos.

La medular fue para Vesga, Carmona Y Nacho Cases con Afif e Isma como encargados para nutrir de centros a Duje Cop. Sobre el papel, una opción interesante, en la práctica, un auténtico desastre.

El choque arrancó con una llegada de Isma López que pudo ser penalti.

2 Sporting : Cuéllar; Lillo, Jorge Meré, Amorebieta, Canella (Traore, minuto. 70); Vesga, Nacho Cases; Afif (burgui, minuto. 45), Carmona, Isma López, y Čop (Carlos Castro, minuto. 60).

4 Alavés Pacheco; Raúl García, Alexis, Rubén Sobrino (Manu García, minuto. 80), Santos (Deyverson, minuto, 67), Daniel Torres, Edgar, Vigaray, Krsticic, Zou Feddal y Katai (Romero, minuto, 66). goles 0-1, Rubén Sobrino (minuto. 9). 0-2, Santos (minuto. 57). 0-3, Edgar (minuto. 69). 1-3, Traore (minuto. 83). 1-4, Alexis (minuto. 84). 2-4, Carlos Castro (minuto. 90). árbitro Gil Manzano, del Comité Extremeño. Amonestó por parte del Sporting a Vesga, Afif, Amorebieta, Cuéllar, Carmona, Cases, Traore. Kakai, Krsticic, Santos también vieron tarjeta amarilla. incidencias Primer partido en El Molinón entre ambos conjuntos en Primera División

El rojiblanco se presentó en la frontal del área y Vigarai lo derribó después de que el navarro tocara el balón. El colegiado no señaló la pena máxima en la ocasión más clara de los locales. Los rivales no sienten la presión de El Molinón y juegan a placer en Gijón. La culpa no es de la afición, es de unos jugadores que están perdidos, que se encuentran en un bucle que parece que les llevará a Segunda División sin más remedio. Y eso que aún queda media Liga por delante.

Al Sporting le faltó todo. Un Alavés plagado de suplentes hizo mucho daño con simples balones a la espalda de los defensas de Rubi. Así fue como llegó el tanto inicial. El conjunto vitoriano descolocó a la defensa rojiblanca con un pase en largo. Meré no llegó al corte y a partir de ahí se produjeron una concatenación de erorres que dejaron a Sobrino solo ante Cuéllar para no perdonar ante el guardameta.

La apuesta por Afif en la banda derecha se diluyó en la primera mitad.

El catarí fue sustituido en el descanso, en detrimento de Burgui, ante su inoperante juego ofensivo. No fue el único que apenas se dejó notar en el estadio. Cop fue despedido con una sonora bronca en la segunda mitad cundo dio paso a Carlos Castro.

Una mención aparte merece Amorebieta. El defensa necesita a una persona que le asesore para que temple sus nervios. Si la semana pasada se llevó el galardón del jugador que menos partidos necesitó para ver cien tarjetas en la historia de la Liga, ante el Alavés demostró porqué ha entrado en la historia de la competición doméstica.

Con el partido a favor para los vitorianos, Santos marcó desde los once metros ante una un infantil penalti de Meré, Amorebieta propinó un codazo a Deyverson dentro del área. El delantero llevaba diez segundo sobre el campo y forzó la segunda pena máxima de la tarde.

Edgar no perdonó

El choque ya estaba resuelto y Rubi decidió "premiar" a la afición con el debut de Traore. El atacante ha levantado bastantes expectativas ante el poco conocimiento que se tiene de su fútbol. No estuvo mal, porque las protestas cesaron ante el dantesco espectáculo ofrecido por el Sporting ante un rival directo. Además del tanto del honor que firmó el marfieño.

Lo peor de la tormenta que sacudió Gijón durante el fin de semana se produjo en El Molinón. El domingo se cerró con un espectáculo que pocos seguidores se atrevieron a ver terminar en las gradas del estadio. El choque fue un auténtico tormento para el sportinguismo.

Mucho van a tener que aportar tanto las nuevas incorporaciones como Rubi y su cuerpo técnico para salvar al Sporting. A día de hoy no se salva nadie de una plantilla mal confeccionada desde el pasado verano.

Mientras los rivales directos en la tabla clasificatoria continúan lanzando botes salvavidas, en forma de derrotas, para rescatar al conjunto rojiblanco, el cuadro gijonés se empeña en proseguir en la deriva. El partido de hoy era clave para el futuro deportivo. Una bala más perdida.