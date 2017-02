Vesga avisa de que «es vital sacar un resultado positivo de Leganés»

El Sporting regresó esta mañana a los entrenamientos tras la derrota de ayer frente al Alavés, que deja al equipo de Rubi en una situación muy delicada. El técnico catalán dio una breve charla antes del inicio de la sesión y los jugadores saltaron al césped con rostros muy serios, sabedores de la importancia del encuentro del domingo en Leganés. «Es vital sacar un resultado positivo de allí porque están pasando las jornadas», advirtió Mikel Vesga, uno de los debutantes de ayer en El Molinón. «Estoy contento por jugar, pero con mucha pena por no sacar los puntos», agregó el vitoriano, que no se arrugó ante la presión: «Esto es bueno para mí y me sirve para crecer como jugador en una situación adversa».

Por otra parte, Babin y Douglas se mantienen en la enfermería como los únicos futbolistas con la baja médica. En el caso del brasileño, parece difícil que pueda llegar a tiempo para el partido de Butarque. El equipo, que completó hoy una jornada regenerativa, disfrutará mañana de descanso.