Fernando Fueyo: «Acepto la decisión de Rubi, pero me extraña»

El párroco de San Nicolás de Bari, Fernando Fueyo, ha atendido esta tarde a EL COMERCIO para aclarar toda la polémica que se ha generado en torno a su figura. Rubi le ha prohibido entrar en el vestuario para rezar tal y como llevaba haciendo en los últimos veinte años: “Son días tensos, pero menos de lo que la gente cree. No le he dado demasiada importancia. Los curas estamos obligados a obedecer. Me extraña y lo acepto. Antes era la misa, con el equipo, y ahora era el padre nuestro”.

Fueyo ha aprovechado para recordar que nunca tuvo ningún problema con nadie. Pese a las diferentes creencias que se juntaron en el vestuario. “Siempre hubo respeto y cariño, incluso con los que no eras cristianos. Espero que no sirva para desunir al vestuario”, admitió.

Por último, ha reconocido que “un poco sí que duele. No tenía ganas de hablar de ello, pero me he dado cuenta del cariño que me tiene la gente. Está todo el mundo extrañado con la decisión. A Rubi le deseo todos los éxitos del mundo porque no viene bien a todos”.