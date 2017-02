«Es una decisión general, no de Rubi. El padre Fueyo no está fuera del Sporting»

Tras el entrenamiento del Sporting hoy en Mareo, el entrenador fue preguntado por la polémIca generada por Preguntado por la polémica de no permitir el acceso al vestuario a Fernando Fueyo, capellán del Sporting, de los instantes previos a los encuentros, Rubi se mostró deseoso de ofrecer su versión.

Y explicó que esta decisión pertenecía tanto al club como al cuerpo técnico: «Es una decisión general, no de Rubi. A mí se me plantea. Pero el padre Fueyo no está fuera del Sporting y no tenemos nada contra él, ni mucho menos. Puede subir a ver a los jugadores cuando quiera. Lo que pasa es que en el vestuario no entra nadie en esos momentos previos, como sucede en el resto de equipos de España. A mí me parece bien y al club, también».