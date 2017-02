SPORTING | Rubi: «El partido de Butarque es el más importante de la temporada»

Rubi asumió esta mañana que una derrota en Butarque sería fatal en la carrera por la permanencia. No quiso dar la etiqueta de definitivo a este posible desenlace del partido, pero reconoció que «sería muy duro» y subrayó que «tenemos que ganar para ponernos a dos puntos del Leganés». También aseguró que el partido de Butarque es el más importante del curso: «Sin lugar a dudas. Es el más importante».

Sobre el estado de algunos jugadores, el entrenador se prestó a la valoración. Con Douglas, ausente hoy por una cuestión personal, desveló que tiene prevista una conversación mañana para ver cómo está. Y sobre Viguera observó que «como delantero específico lo tiene más difícil», pero, agregó, «estamos trabajando con él en esa posición de interior». De Sergio, señaló, que «le veo cada vez mejor y su momento llegará si está bien». Y con respecto a Traoré bendijo su nivel y enfatizó que «me parece un futbolista muy bueno».

Con respecto al sistema de juego, Rubi no ofreció muchas pistas, aunque deslizó su gusto por la continuidad. Pero al misma tiempo avanzó que medita para el futuro una alineación con los tres delanteros: Cop, Traoré y Castro. Por último mostró su mayor preocupación en la fragilidad del equipo: «Los golpes negativos nos afectan demasiado y no puede ser. Tenemos que aprender a saber poner la otra mejilla, que nos den y seguir adelante. El otro día la afición se portó muy bien y no estuvimos a la altura».