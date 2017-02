SPORTING | Douglas: «El partido de ayer ha cambiado nuestro ánimo»

La plantilla del Sporting regresó esta mañana a los entrenamientos en Mareo tras el partido de ayer contra el Atlético de Madrid. La derrota no dejó un mal sabor de boca en los rojiblancos, como reconoció al término de la sesión el brasileño Douglas, quien saca una lectura positiva por la imagen que dejó el equipo. "Ha cambiado nuestro ánimo. Ahora sabemos que podemos ganar mucho más. Salgo triste por el resultado, pero contento por lo que he visto y que no estábamos haciendo antes", afirmó.

El lateral cedido por el Barcelona considera que el equipo ha mejorado con la llegada de Rubi, algo que, en su opinión, se notó ya en el partido contra el Athletic de hace unas semanas: "Hemos cambiado la forma de jugar. Ayer jugamos ochenta minutos a tope y demostramos una mayor estabilidad en el campo. Ahora hay que mantenerla los noventa minutos". El de ayer fue el partido en el que Douglas se sintió "más a gusto" desde su llegada al Sporting.

La única incidencia de la jornada en Mareo la dejó Dani Ndi, que abandonó el entrenamiento unos minutos antes que sus compañeros por una ligera sobrecarga.