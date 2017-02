Xavi Torres, sobre el 'caso Osasuna': «Duele verse involucrado en un tema que no corresponde con la realidad»

Xavi Torres no pasa por su mejor momento a nivel personal. El nombre del futbolista ha salido a la luz por un caso de amaño del partido entre Osasuna y el Betis. Duele ver cosas que no corresponden con la realidad. "Uno tiene que esperar. Para mí lo más importante es que el juicio salga rápido para que se vea la realidad.Duele por la familia y por el Betis. Me quedaré más tranquilo cuando salga la verdad", afirmó el rojiblanco.

Torres recalcó que "son temas que es mejor no darles importancia porque fastidia verse involucrado. Yo no tenía ficha desde diciembre por una lesión. Deseo que se resuleva todo lo antes posible".

Por último quiso zanjar el tema al explicar que "me siento muy apoyado por el club, los compañeros y el entrenador".