El Sporting amplía su fondo de armario

El banquillo del Sporting, ya fuera con Abelardo o ahora con Rubi, ha probado todo tipo de soluciones para reflotar el proyecto. La pizarra no ha estado quieta ni un momento, expuesta a los cambios de sistema y al aprovechamiento máximo de la plantilla, de la que han sido utilizados 25 jugadores en estas 23 jornadas que han discurrido desde el inicio del campeonato.

El dato, que revela inquietud y nerviosismo dentro de una situación de emergencia permanente, no es una cuestión menor en una categoría en la que tan solo el Leganés ha empleado más jugadores (28) para confeccionar sus equipos iniciales y refrescarlos durante los partidos. La situación del proyecto 'pepinero', en cualquier caso, presenta singularidades. Ha hecho jugar a cuatro porteros diferentes, al margen del importante número de refuerzos que le ha traído el mes de enero.

La utilización máxima de los recursos del Leganés y del Sporting marca tendencia incluso un peldaño más abajo, en Segunda División, en la que únicamente el Mallorca, con muchos problemas para conservar la categoría, ha utilizado tantos futbolistas como el equipo gijonés.

El Mallorca es el único en la División de Plata que iguala el registro de los gijoneses

En ese sentido, Rubi se manifestó hace un par de semanas a favor del aprovechamiento extremo de la plantilla, alternando titularidades con suplencias, incluso con futbolistas que en algún momento dieron con sus huesos en el frío cemento de la grada. «Esta circunstancia se va a dar porque tenemos mucha gente en plantilla. Lo que pretendo es hacer mi once y ver qué podemos necesitar durante el partido para que estén en el banquillo», explicó el entrenador de Vilasar de Mar, que restó importancia a esta circunstancia y que no ha repetido todavía alineación titular.

Los únicos futbolistas que no han accedido todavía a esa cadena de actividad son Óscar Whalley, firmado el pasado verano con ficha del filial, y el nigeriano Elderson, cedido por el Mónaco y que se ha encontrado con un Roberto Canella empeñado en atornillarse al once. Del resto hay cosas que no cambian pese al relevo en el banquillo. Cuéllar sigue acaparando todos los minutos, salvo el encuentro en el Bernabéu, y Lillo ha sido un fijo tanto para Abelardo como para Rubi, lo que ha relegado a Lora, todo un estandarte para el aficionado, forzado a un segundo plano que le ha dejado con los números de actividad más pobres desde su llegada al filial del Sporting en 2006. Menos minutos que el capitán han disputado Afif (228 minutos), Traoré (175), Juan Rodríguez (117), Dani Ndi (99), Mariño (90) y Rubén Sánchez (39).

Más goleadores

En el otro extremo de la comparativa se alojan la Real Sociedad, el Athletic y el Sevilla. Eusebio, Valverde y Sampaoli han hecho orbitar sus planteamientos sobre veinte futbolistas, con una base muy clara que, con matices, rara vez cambia. Porque hay jugadores que tienen mucho peso en sus planteamientos, lo que reduce la aportación de los menos habituales.

No sucede esto en Chamartín. 18 futbolistas 'merengues' han festejado algún gol esta temporada, descargando de esa faceta a Cristiano Ronaldo, Benzema y Bale. El número se dispara a 21 en el resto de las competiciones. Algo parecido sucede con el Celta, en el que han marcado 15 en la Liga, aunque el reparto con la Copa del Rey y la Liga Europa se amplía hasta los 19 jugadores.

En el Sporting ya han visto puerta 12 de 25, una cifra de elegidos que debe incrementarse. En la lucha por la permanencia, toda ayuda es poca y el fondo de armario del conjunto rojiblanco es amplio.